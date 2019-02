Mijn weekendmoment: Prachtig weer, twee prima arbiters en een wat vreemd afscheid

Ieder weekend gebeurt er rond de wedstrijden die ik in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat dit seizoen niet anders zal zijn.Voor het tweede achtereenvolgend weekend was het dankzij prima weersomstandigheden op voorhand al fijn langs de lijn. Dat was zaterdag in Noordwolde het geval en wat zondag in Warffum niet anders was. Een fraai voetbalweekend waar twee jonge arbiters actief waren. Zaterdag was dat in Noordwolde Sarah Brinkkemper en in Warffum had Meine Groefsema de leiding. Twee jonge fluitisten die het in de ogen van de neutrale toeschouwer prima deden zorgden voor twee prima voetbalmiddagen die in beide gevallen nog mooier hadden kunnen zijn. Want nog steeds verbaas ik mij er over dat bij veel verenigingen het krijgen van de opstellingen van beide teams een moeilijk verhaal is. Het Digitaal Wedstrijd Formulier uitdraaien zodat alle namen goed in de krant of website komen is bij nog teveel verenigingen niet mogelijk. Een vreemd iets omdat dit toch ook een stukje PR voor de thuisspelende club is. Dit ‘probleem’ legde ik een paar weken geleden nog voor aan een medewerker van de KNVB. Die was zeer verbaasd dat niet alle verenigingen dit op orde hebben en waar hij zelfs aanbood om de clubs te helpen om dit ‘probleem’ helder te maken. Gelukkig weet ik na een aantal jaren als verslaggever de meeste namen van de spelers uit onze regio, zoals ik de gemeente Het Hogeland als inwoner van het Westerkwartier nog steeds zie, wel maar wat bij de uitteams uit elders in de provincie is dat natuurlijk anders. Maar wie weet gaan we het nog meemaken dat er bij alle verenigingen een DWF uitgeprint of doorgestuurd kan worden. Maar een weekend duurt lang en daarom was er ruimte voor nog meer verbazing. Want in Bedum werd zaterdagmiddag afscheid genomen van Romke Streurman als voetballer. Romke voetbalde de laatste jaren bij de SV Bedum Oldstars en ik had de eer dat ik nog een jaartje met deze de tachtig gepasseerde voetballer mocht samen spelen. Dat was een eer en wat er voor zorgde dat hij eind 2017 mijn sportman van het jaar op Puurvoetbalonline werd. En verder mocht ik hem een keer interviewen voor de Ommelander Courant wat een gezellige morgen in Bedum werd . Daarom was ik ook wat verbaasd over deze actie. Want alles wat ik op woensdag 20 februari gehoord heb, maar niet dat onze oudste lid van het Walking Football-team in het zonnetje gezet zou worden. Aan de andere kant, zo hoorde ik vanmorgen iemand zeggen, waarom zullen we ons druk maken over zaken waar je toch geen invloed op hebt omdat mensen met een groter ego het allemaal beter denken te weten. Dat was ik helemaal met de spreker eens. En daarom overheerste uiteindelijk toch het gevoel dat ik twee prima arbiters, vijftien goals en veel bekenden langs de lijn had gezien. En dat is mij meer waard dan al het andere waar ik toch geen invloed op heb.