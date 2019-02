Training SV Bedum-Oldstars in het teken van Gasten, Jinek en De Luizenmoeder

Op de dag dat Willem van Hanegem zijn 75verjaardag mocht vieren stond de training van de SV Bedum Oldstars in teken van een aflevering van Jinek, de serie De Luizenmoeder en de nodige gasten die bij deze training aanwezig waren.Het is deze week krokusvakantie en dat zorgde dat de gemiddelde leeftijd van de Oldstars op deze woensdag duidelijk onder het gemiddelde lag. Want opa Hans Apotheker had kleinzoon Max meegenomen en de van een vakantie teruggekeerde Jan van Woudenberg werd vergezeld door zijn kleinzoon Merijn. Iets wat moet kunnen in een vakantieperiode en waar deze opa nog een tijdje op moet wachten maar wat denk ik bijna wel zeker ook niet gaat gebeuren. Mijn kleine grote kleine vriend, mijn kleinzoon Morris, is namelijk net 2 jaar geworden. En dat ik over 10 jaar nog voetbal denk ik eerlijk gezegd niet. Want eerlijk gezegd hoop ik dat Martine haar wens, terug naar de door haar zo geliefde Noord-Hollandse kust, dan al heeft plaatsgevonden. Maar dat zijn ‘zorgen’ voor morgen want in de voorbespreking werd duidelijk dat er wat ‘stars’ afwezig waren en dat er na de zomer een 5-jarig jubileum op het programma staat. Dan bestaan de SV Bedum Oldstars namelijk 5 jaar en waar natuurlijk bij stil gestaan gaat worden. Iets wat de ‘pioniers’ van het Walking Football in onze provincie op donderdag 14 februari 2019 hebben gevierd. Een middagje waar Danielle Bekkering voor langs kwam en waar taart was en hapjes, broodjes en soep. Waarschijnlijk in een andere volgorde maar dat mag de pret niet drukken. De taart, hapjes, broodjes en soep kon ik nog wel volgen maar de inbreng van Bekkering was mij niet helemaal duidelijk als schaatsster/wielrenster bij het Walking Football. Na wat verdere mededelingen werd de morgen na het omkleden vervolgd met een rondje warmlopen waar het opeens ging over een uitzending van Jinek. Een programma dat ik samen met Martine ’s middags heel sporadisch voorbij zie komen wanneer ik op ‘zoek’ ben naar Rondo, Natafelen of Peptalk. De uitzending van maandagavond, zo zag ik dinsdagmiddag, ging een gedeelte over het vrouwelijk geslachtsdeel en wat door een ‘star’ als een uitgemolken onderwerp werd gezien. Nu vind ik dat met alle onderwerpen van Pauw, Jinek of DWDD want je ziet steeds dezelfde koppen voorbij komen. Maar opeens ging het over De Luizenmoeder waar een andere ‘star’ een mening over had. Deze ‘star’ vond het een serie van niks. Mooi te zien was dat hij helemaal opfleurde toen hij zag dat hij een paar medestanders had gevonden die het ook een serie van’ jan schraap mij de wortel anders vreet ik hem rauw’ vonden. Na de diverse tv-programma’s de grond in te hebben geboord was ondertussen Ronald Jansen ook weer teruggekeerd. Waar de oom van … normaal gesproken met de dozen nog om zijn schoenen loopt te voetballen was hij zijn kicksen deze keer vergeten. Ik moet zeggen, nu ik bezig ben met het boek over zijn neefje Theo begrijp ik dat wel…..Na de oefeningen die er voor zorgen dat je spieren warm worden stonden er wat pass/trapvormen op het programma. Pass/trapvormen die niet overal goed gingen want om nu te zeggen dat het balletje overal lekker liep was niet waar. Maar we waren lekker bezig onder het toeziend oog van o.a. Jaap Dekker die als voetballiefhebber, en zelf voetballend bij FC Groningen Oldstars, wel vaker in Bedum op bezoek komt. Zo kon Jaap ook genieten van de diverse partijtjes die er ook deze woensdagochtend werden gespeeld. Partijtjes waarin het ‘andere Oranje’ zeer wisselvallig presteerde. Waar het op sommige momenten niveautje ‘Barcelona’ was kon er een paar minuten later gesproken worden van niveautje ‘bal op dak 5 meter beneden ANP. Maar gelukkig staat nog altijd de P van plezier voorop maar wat met 9 uit 3 toch even wat anders is dan met 2 uit 3. Na een warme douche, een warme chocolademelk en een mars, je moet namelijk wel om je calorieën denken, was het voor mij, mannen tot 6 maart. Mijn mede-‘stars’ gaan woensdag 27 februari namelijk een indoorsocceren en dat past niet in mijn planning. Twee dagen later zijn mijn teamgenoten in dezelfde hal weer present wanneer ze het tegen andere teams gaan opnemen zodat mijn eerste Walking Football-Activiteit voor 6 maart gepland staat maar waar nog een kink in de kabel kan komen wanneer de ‘Horror-winter van ‘Het kan vriezen en dooien’-Piet toch nog komt.