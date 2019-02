Kaboutervoetbal…Ik heb er niks mee

Soms krijg je langs de lijn of via de sociale media weleens vragen over iets binnen de voetbalwereld waarin je je nooit echt in hebt verdiept. Zo was daar gisteren opeens de vraag wat ik van kaboutervoetbal vond.Kaboutervoetbal, ik heb mij er nooit in verdiept al maakte ik weleens een grapje richting mijn dochters Krista en Saskia dat ze over een paar jaar ook ergens langs de lijn zouden staan. Maar toen de vraag, wat heb jij met kaboutervoetbal, gisteren kwam moest ik eerlijk bekennen dat ik er helemaal niks mee heb. Ik zie namelijk niet dat Morris, die op 15 februari twee jaar is geworden, over twee jaar al fanatiek roept dat hij op voetbal wil. En datzelfde geldt ook voor kleine Maud die ik datzelfde over iets minder dan 3 ½ jaar ook niet zie doen. Voor mij als Opa hoeft dat ook niet want ik heb liever dat ze op die leeftijd nog niks moeten en lekker spelen. Zo hoor ik vaak de kreet dat voetballen voor iedereen moet zijn. Iets waar ik het niet helemaal mee eens ben. Waarom ging de voetbalpoort toen wij klein waren dan niet eerder open dan toen we acht jaar waren. Een leeftijd waarop we de eerste beginselen van een mooie sport meekregen. Maar of dat nu steeds jonger moet zijn de meningen over verdeeld en waar ik mij wel iets bij kan voorstellen. Wat dat betreft wordt de voetbalboom bijna topzwaar want zoveel takken bevat de voetbalboom tegenwoordig wel. Veel mensen vinden dat een gevaarlijke ontwikkeling want helaas is het voetballen niet voor iedereen geschikt en zoals dat ook voor tal van andere sporten geldt. Daarom heb ik ook niets met kaboutervoetbal wat voor ieder kind geschikt schijnt te zijn. Dat is helaas niet zo maar wat voor meer takken aan de voetbalboom geldt. Want om even bij mijn eigen discipline, Walking Football, te blijven, als daar voor mij een geestelijke of lichamelijke storing op de lijn komt dan is het klaar Walking Football. Want mij met een rollator over het veld bewegen gaat mij net even te ver en hoop ik een andere invulling voor mijn ochtend in Bedum te kunnen vinden. Want hoe vervelend het ook is maar er zijn sporten die gewoon niet door iedereen uitvoerbaar zijn en waar in mijn beleving het kaboutervoetbal ook een beetje ondervalt. Ik heb voldoende zesjarigen getraind om te weten dat concentratie op die leeftijd een moeilijk begrip is en wat voor nog jongere kinderen helemaal een probleem zal zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, waarbij ik even aan de toen vierjarige Bjorn Schutter, speelt nu in het eerste elftal van SC Loppersum, moet denken. Dat was toen al een geboren voetballer maar wat niet voor alle vierjarigen geldt. Dus op de vraag: Wat heb jij met Kaboutervoetbal was/is het antwoord….: Daar heb ik helemaal niks mee….