Mijn weekendmoment: Met een euro bondscontributie meer kunnen de cursussen gratis

eder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Zaterdag was ik in Zoutkamp bij het duel Zeester-ZEC. Een bezoek aan Zoutkamp zorgt altijd voor een veelvoud aan bekenden en dat was zaterdag niet anders. Met een aantal bekenden kwam het gesprek opeens op het interview dat ik had met Roelf Folkertsma die als scheidsrechterscoach voor de KNVB actief. In dat bewuste interview vertelde dhr. Folkertsma dat hij het cursusgeld voor een opleiding te hoog vond. Dat zorgde er in zijn ogen voor dat veel getalenteerde clubscheidsrechters er voor kozen om clubscheidsrechter te blijven i.p.v. dat ze er voor kozen om de cursus tot KNVB-arbiter te volgen. Opeens viel de opmerking, wanneer de KNVB de bondscontributie tien eurocent duurder zou maken zou de prijs van de cursus die een belangstellende zou hebben daar van betaald kunnen worden. Ik moet zeggen dat ik het een prima idee vond maar wat een idee wat bleef hangen. Op mijn terugreis vanaf de gemeente Het Hogeland naar de buurgemeente Westerkwartier dacht ik nog eens na over het dubbeltje en ging ik een stapje verder. Waarom zouden alle voetballers en voetbalsters geen euro per jaar meer afdragen zodat ook de cursus TCIII voor belanghebbenden gratis zou zijn. Een cursus TCIII kost een cursist tegenwoordig 1340,00 euro. Dat vind ik belachelijk veel geld precies eender dan ik meer dan 500 euro voor een cursus tot KNVB-arbiter ook te gek voor woorden vindt. Alle leden van de KNVB die een euro extra afdragen levert de bond ruim 1 miljoen op. Een miljoen waar je de nodige cursussen voor kunt geven. Het gratis aanbieden van een cursus zorgt, en dat gaat echt gebeuren, dat er een toename komt van oud-voetballers, ouders of andere geïnteresseerden in de opleiding TCIII. En ook zullen er clubscheidsrechters zijn die nu wel de overstap naar de bond willen maken. Met een euro per lid valt er dus veel te bereiken binnen het amateurvoetbal. Daar zou de bond eens serieus mee aan de slag moeten gaan i.p.v. alleen maar ‘wat zijn we toch leuk bezig’ –cursussen bij de grotere clubs te geven. Ruim 500 en 1340,00 euro, ik vind het belachelijk veel geld voor cursussen wat ook anders kan. Gewoon een euro meer aan bondscontributie en de aanmeldingen voor een cursus tot KNVB-scheidsrechters of om als trainer je diploma TCIII te halen komen vast en zeker binnen. En dat is toch wat we willen. Goed opgeleide arbiters en jeugdtrainers die de juiste informatie via de juiste docenten krijgen i.p.v. dat ze ‘hulp’ van Rinus en het computerprogramma VTON krijgen. Dus KNVB, een eurootje meer en Rinus en het VTON-programma kunnen de prullenbak in en krijgen we trainers die vanuit de praktijk opgeleid zijn om het jeugdvoetbal naar een hoger niveau te brengen en verder krijgt ook het scheidsrechterskorps in Nederland een positieve boost zodat er van arbiters die het Walking Football niet meer kunnen belopen afscheid genomen kan worden.