Alle voetbalverenigingen zouden een hoofdjeugdopleiding moeten hebben is een kreet die ik vanuit de KNVB met regelmaat op de sociale media voorbij zie komen.Alle voetbalverenigingen zouden een hoofdjeugdopleiding moeten hebben is natuurlijk een utopie, een belachelijke opmerking of een opmerking die in een dronken bui is geplaatst. Want kijk om je heen op de ‘voetbalkaart’ en je weet dat het voor heel veel verenigingen geen haalbare kaart is en ook nooit gaat worden. Als je al bijna een halve eeuw in het amateurvoetbal rondloopt dan weet je dat steeds meer verenigingen het lastig hebben om het juiste kader voor hun jeugdteams te vinden. Dan moet men een beroep doen op goedwillende ouders of, wanneer het mooi gaat, op senioren die er wel voor voelen om een jeugdteam te trainer. Een uitspraak van Co Adriaanse, een goed paard maakt nog geen goede ruiter, is op deze laatste categorie van toepassing. Een beetje kunnen voetballen, wil namelijk niet zeggen dat je ook een jeugdtrainer bent die verstand van zaken heeft. Vroeger toen alles niet beter was maar wel meer tijd voor werd genomen, kreeg je nog een opleiding tot jeugdtrainer die bijna een half jaar duurde en je twee keer per week naar Hoogezand deed gaan. Tegenwoordig knippert men twee keer met de ogen en is dan pupillentrainer. Daaruit zou je kunnen concluderen dat wij bijna dertig jaar geleden dom waren. Maar ik denk dat dit toch een beetje anders ingeschaald moet worden. Ik denk dat er toen gewoon meer tijd aan het goed opleiden van jeugdtrainers werd besteed. Tegenwoordig is het allemaal anders en krijgt men steun van ‘Rinus’ of doet een druk op de knop er weer een training van VTON uitrollen die door ‘Trijntje die goed spinazie kan koken ‘ gegeven kan worden. Goed geschoolde jeugdtrainers zijn er helaas steeds minder bij vooral de kleinere verenigingen. De grote verenigingen hebben namelijk meer te bieden waarbij ik het niet heb over geld. Die hebben op het gebied van faciliteiten gewoon meer te bieden. Want verenigingen als SV Bedum, NEC Delfzijl, en binnenkort ook vv Winsum, hebben de beschikking over een of meerdere kunstgrasvelden waar prima op te trainen is. Natuurlijk zijn er verenigingen, Corenos en Loppersum, die dankzij een gedreven hoofdtrainer jeugdtrainers intern op te leiden. Een hoofdtrainer die daar dus min of meer ook hoofdjeugdopleiding is. Maar dat zijn er maar twee van de vele verenigingen waar op het gebied van het opleiden van jeugd evenveel gebeurt dan dat er patat op Rottumerplaat verkocht wordt. En daarom word ik er, om er even een kreet van mijn favoriete analist Wim Kieft in te gooien, een beetje moe van hoe goed of het allemaal gaat wat betreft het opleiden van de jeugdteams en spelers/speelsters individueel. Het zijn niet alleen mijn woorden maar de woorden van velen die zeggen dat het voetballen er op het Hogeland niet beter op wordt. Dat het niveau dalende is omdat er vooral bij de jeugd getraind wordt op een wijze die vroeger bijna ondenkbaar was. Daarom is het leuk de kreet dat iedere club een hoofdjeugdopleiding moet hebben maar laten we eens beginnen met wie dat moet betalen. Die mannen/vrouwen die dat moeten gaan doen komen niet voor een zak drop en een mars een paar keer per week opdraven. Die willen, en terecht, een passende vergoeding voor en wat ook geldt voor een jeugdtrainer. Ook die komen niet voor niets naar de club wanneer ze weten dat een hoofdtrainer, en in welke klasse maakt niet uit, met een paar duizend euro per jaar thuiskomt. Daarom moeten de positivo’s van de KNVB een beetje stoppen met die onzin van iedere club moet een hoofdjeugdopleiding hebben. Wees dan eerlijk en zeg gewoon, hé klein cluppie rot jij eens lekker op. Wij willen alleen maar verenigingen met meer dan 600 leden. Want dat laatste is namelijk wat ik steeds vaker hoor als iets wat de KNVB heel graag wil.