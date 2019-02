Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Het bovenstaande kwam gisteren binnen en had betrekking op het artikel http://wqd.nl/bL45 wat ging over de jongste jeugd dat zaterdag onder barre omstandigheden de wei ingestuurd werd. Want kinderen jonger dan 11 jaar laten voetballen bij een stormachtige wind getuigd bij een bond, maar ook bij de leiding of wedstrijdsecretariaat, niet bij het nodige gogme op dit gebied. Maar het bovenstaand bericht liet wel een beetje zien waarom ook de jongste jeugd al in februari de velden opgestuurd wordt. Dit omdat het aantal aanvragen om een duel een andere datum te geven meer zijn dan het programma VTBL van Humberto Tan aan toeschouwers trekt. Het bericht laat ons lezen dat het werkelijk de spuigaten uit want spelers/speelsters hebben steeds meer schijt aan het op een zaterdag of zondag voor hun club uitkomen. Zo hoorde ik vorig weekend het verhaal dat er een eerste team is dat zondag 17 februari zes spelers mist omdat ze op wintersport gaan. Het bizarre is dat dit team op zondag 24 februari en 3 maart gewoon vrij is. Gelukkig is dit een team uit de A-categorie zodat de club in kwestie mooi kan komen opdraven maar als trainer/leider en bestuur wordt je toch gillend gek van dit soort harlekijnen. En dat bedoelde de persoon die bovenstaand bericht stuurde ook, clubs moeten de bal gewoon bij de leden neerleggen. Gewone vragen van, wat willen jullie met jullie club. Lekker ballen wanneer het jullie uitkomt of zijn we een voetbalclub waar we serieus op onze leden kunnen rekenen. Het zijn de besturen van voetbalclubs die hun nek uitsteken door een trainer aan te stellen. Een trainer die, en zeker in de onderste regionen van het amateurvoetbal, soms blij mag zijn dat er voldoende spelers zijn voor een partijtje 3:3. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met de schrijver van bovenstaand bericht eens, er wordt veel te gemakkelijk afgezegd. Op dit moment is de KNVB aan het brainstormen met clubs/spelers om de B-categorie leuker te maken. Maar de schrijver van bovenstaand bericht had een andere oplossing.Een oplossing waar ik het helemaal mee eens ben. Want de KNVB moet gewoon stoppen met ‘pamperen’. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en wat in andere sporten kan, een normaal weekendprogramma spelen, moet toch in het voetballen ook kunnen. Dus wat dat betreft gauw stoppen met die ‘pamperbijeenkomsten’ en gewoon dat doen wat de schrijver van bovenstaand bericht als dé oplossing ziet. Laten de clubs maar met hun leden in conclaaf gaan over wat ze willen want zoals het nu gaat wordt het nooit wat met de B-categorie in het amateurvoetbal