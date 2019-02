Man of the match Noordpool-Zeester: Cees de Jong

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel Noordpool-Zeester. Een duel dat door de stormachtige wind niet van geweldig niveau was maar meer eentje was van, het is vandaag maar afwachten wat de bal gaat doen. Geen duel voor de voetballers die het van hun techniek moesten maar meer een wedstrijd waarin de harde werker in zijn element was. Daarom was het duel voor Zeester-speler Cees de Jong een pracht van een wedstrijd. De kilometervreter van de Zoutkampers ‘vloog’ en bijna gedragen door de sterke wind weer over het veld. Een veld wat echter niet voorzien was van zijn favoriete ondergrond. In Uithuizen is het hoofdveld namelijk al een groot aantal jaren van nepsprieten. Maar nepsprieten of niet, Cees ging ook op het plasticveld volle bak de duels in. Een week eerder tegen Ezinge was hij nog geblesseerd uitgevallen en was het de vraag of hij tegen Noordpool zou kunnen spelen. Maar niet kunnen spelen bestaat voor de linkervleugelverdediger niet want in zijn beleving kan hij altijd spelen. Linkervleugelverdediger is overigens niet de juiste omschrijving voor Cees zijn positie want Cees is verdediger. Want plaatsgebonden kun je hem niet noemen. Waar onraad is daar duikt hij namelijk bijna als eerste op als een voetballer met een tomeloze inzet. Soms gaat hij in zijn ijver weleens te ver en gaat een tegenstander even kennismaken met de power in zijn pezige lijf. Want dat is ook nog eens zo, Cees heeft namelijk niet het postuur van Juventus-verdediger Chiellini waar hij weleens mee vergeleken wordt. Hij is namelijk ‘splinterdun’ maar wel even spijkerhard als de Italiaan. Tegen Cees speel ik liever niet is een uitspraak van een van zijn teamgenoten en dat valt te begrijpen. Want in zijn ijver raakt Cees altijd iets vertelde zijn teamgenoot en wat zaterdag tegen Noordpool niet anders was. Zijn optreden in Uithuizen duurde echter geen negentig minuten. Een knieblessure zorgde dat de ‘terriër’ al voor de rust naar de kant moest. En dat was in de tweede helft te merken aan de kant van de gasten. Want opeens kwamen ze er achter dat Cees de Jong wel heel veel opruimt als een linkervleugelverdediger die daar is waar het gevaar dreigt.