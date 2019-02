Bondscontributie? Misschien stop ik wel met Walking Football.

De tweet: ‘was er gisteren eentje waar Michael van Praag als sportbestuurder een dikke onvoldoende mee scoorde. Want zeer terecht waren de commentaren op de sociale media meedogenloos.Michael van Praag is naast voorzitter van de KNVB ook een van de hotemetoten binnen een corrupte FIFA en waar hij een hoge functie bekleedt. Van Praag is in Nederland voorzitter van een bond waar ik in juni 2017 noodgedwongen lid van moest worden omdat ik anders niet mocht trainen bij de SV Bedum Oldstars. Dit omdat een deel van je contributie naar de KNVB gaat waardoor je ook via deze ‘club’ der kanslozen’ verzekerd bent. Een deel van je bondscontributie gaat echter ook een andere kant op. Die gaan namelijk naar een pot waar talloze hotemetoten uit betaald worden. Nu heb ik begrepen dat Van Praag, die verder goed Tuba schijnt te kunnen spelen, voor zijn voorzitterschap van de KNVB geen vergoeding krijgt. Dit in tegenstelling tot andere opperhoofden die wel een ruime vergoeding voor bijvoorbeeld zweverige columns krijgen. Maar dezelfde Michael van Praag vroeg enkele jaren geleden wel om een paar ton van het amateurvoetbal omdat hij een gooi naar het voorzitterschap van de FIFA wilde doen. Daar had meneer Van Praag namelijk wat centjes voor nodig om de ouwe Sepp Blatter even pootje te kunnen lichten. Maar helaas voor de KNVB-voorzitter zag het merendeel van het corrupt zootje dat niet zitten zodat Michael terug in zijn mand werd geduwd. Toen ik gisteren zijn tweet zag kwam het even in mij op om te stoppen als Walking Footballer. Niet omdat ik het voetbal niet meer leuk vind maar meer omdat een deel van mijn contributie gebruikt door een stelletje harlekijnen waar Van Praag de grootste van is. Maandagmiddag na 16.00 uur is op de Peperweg vaak even tijd voor de ‘highlights’. Dan laten we even de hoogtepunten van een voetbalweekend tot ons komen want een herhaling van Jinek of omroep Max kijken gaat ons net even wat te ver. Zo kwamen maandag ook de Var-momentjes uit het duel Utrecht-PSV ook voorbij. VAR-momenten waar volgens Michael velen in Nederland over zeuren. Een vreemde uitspraak van de opperbobo van de een bond waar ik niks mee heb en ook niets mee zal krijgen. Zo mag Van Praag blij zijn dat er over zijn handel en wandel bij de FIFA niet meer naar buiten komt. Het was dezelfde Van Praag die in een van de vijf boeken van Tom Knipping / Iwan van Duren, die schrijven hoe door en door verrot het totale betaald voetbal wereld breed is en die alle vijf in mijn boekenkast staan, heel zeker wist dat Michel Platini zo eerlijk als goud was. Dezelfde Platini die later geschorst zou worden omdat hij steekpenningen van, toen nog, vriendje Blatter had aangenomen. In dat wereldje beweegt Van Praag zich dus en die harlekijn is dus voorzitter van een bond waar ik, als ik wil blijven voetballen, lid van moet zijn. En ergens druist dat tegen mijn principes in. Want ik wil eigenlijk helemaal geen lid zijn van een bond waar dit soort onbetrouwbare figuren aan het hoofd staan en al helemaal niet als ze ook nog zeggen datniet moeten zeuren over de VAR. Daarom heb ik toch stiekem maar even geïnformeerd of ik er onderuit kon wat de bondscontributie betreft. Maar wil ik blijven voetballen dan kan ik daar niet onder uit. Dat is jammer, want na het toernooi wat wij eind november in Bedum hadden wist ik namelijk al definitief zeker dat ik nooit meer aan welk toernooi of een door de KNVB georganiseerd evenement zal meedoen. Dit omdat ik wil voetballen zolang het nog kan en geen zin heb om mij door spelleiders/politieagenten de wet te laten voorschrijven. Wat dat betreft heeft Michael met zijn tweet, met daarbij een foto met ‘buikjes’ van mannen waar ik maar niet zal zeggen hoe Martine die noemt, wel voor een dilemma gezorgd. Want het voetballen op de woensdagmorgen is leuk. Maar dat je daardoor noodgedwongen lid moet zijn van een organisatie met alleen maar hotemetoten aan het bewind zou voor mij een reden kunnen zijn dat er binnenkort richting de KNVB toch een middelvingerring omhoog gaat….. …