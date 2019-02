SV Bedum Oldstars: ‘Een ‘activity tracker’ als extra ‘waakhond’

De training van de SV Bedum Oldstars stond op woensdag 13 februari in het teken van een ‘activity tracker’ veel stappen een aantal kilometers en nog veel meer.De dertiende februari, de dag voor de commerciële bullshit wat Valentijnsdag genoemd wordt, was deze keer op een woensdag. Dat betekende dat er voor de SV Bedum Oldstars weer een training op het programma stond. De meeste ‘stars’ waren aanwezig zodat er weer een grote groep aanwezig was voor eerst de koffie. Koffie waar deze keer geen traktatie bij was omdat er niemand jarig was geweest. Onder de koffie ging het natuurlijk over de kraker van woensdagavond, het duel tussen Ajax-Real Madrid. Velen waren op deze woensdagmorgen al vol verwachting waar ik mij ook deze keer niet bij aan kon/wilde sluiten. Het tijdstip en een toenemende desinteresse in TV-voetbal zorgt dat ik het op de donderdagmorgen wel via de sociale media ga lezen wat er in Amsterdam is gebeurd. Naast Ajax-Real kwam de opgerolde wietplantage in Ezinge nog even ter sprake en wat ook gold voor de Holleeder-tapes. Tapes waarop het gesprek te beluisteren viel wat de crimineel had metubliciteitsgeileeporter De Vries. Maar gelukkig ging het snel over belangrijkere zaken zoals bleek tijdens de ‘briefing’ die voor iedere training plaatsvindt. Een ‘briefing’ waar wat activiteiten buiten de deur werden aangekondigd. Activiteiten die in de week van de laatste dagen van februari en de eerste dag van maart plaats gaan vinden. Verder maakte Nanno nog even melding van het feit dat de FC Groningen Oldstars in het kader van, we moeten lief zijn voor elkaar, op Valentijnsdag vierde de ze al vijf jaar lief voor elkaar en de maatschappij zijn. Na de mededelingen konden we de kleedkamer opzoeken om het trainingstenue aan te trekken. Op het veld was daar opeens de vraag van Nanno of ik als proefkonijn van een ‘activity tracker’ dienst wilde doen. Dit omdat ik naast het voetballen in Bedum minimaal twee keer per week een duurloop doe en zeker vier keer per dag een wandeling met onze grote vriend Bietsj maak. Alles werd gemeten vertelde de trainer. Het aantal stappen, je hartslag en het aantal kilometers wat ik deze training zou afleggen. Ik moet zeggen dat ik dat in het kader van gezond met sport bezig zijn wel interessant vond. De training was zoals altijd weer prima van opzet. De ‘terrible twentys’ gingen prima en ook kerngedeelte met oefeningen met en zonder bal waren dik in orde. Maar ik zou liegen wanneer ik zou zeggen dat de kreet, alle ballen richting de dug- outs mij niet als muziek in de oren klonk. Gelukkig ben ik daar niet de enige in want de partijtjes aan het slot van de training zijn niet alleen de krenten in de pap maar voor velen ook het slagroom op de taart. Partijtjes die ook deze keer weer van een prima niveau waren. Natuurlijk waren er winnaars en verliezers maar de grootste winnaar was het voetbalspel in zijn totaliteit. Daarom is het ook zo jammer dat er nog nooit een glimmende bolide vanuit de Zeister Bossen naar Bedum is gekoerst om met eigen ogen te zien dat het spelletje zoals het in Bedum gespeeld wordt een verrijking van het Walking Football is. Maar we houden hoop dat er een keer een medewerker van de grootste sportbond van Nederland naar Bedum gaat komen. Na de laatste training was er het gebruikelijke uitlooprondje zonder een mop van Henk omdat de voorraad even was uitgeput of omdat Henk nog van slag was omdat hij uit een briljante pass van Tiemen niet wist te scoren. Na de training kwam Nanno vervolgens verslag uitbrengen van mijn escapades op deze woensdagochtend. Ik had bijna 500 calorieën verbruikt, zodat mijn traditionele mars er prima inging. Daarnaast ging mijn hartslag na inspanning binnen een minuut prima naar beneden. Verder had ik op deze training 9100 stappen gezet en was mijn totaal gelopen afstand 5.5 km. Ik moet eerlijk zeggen dat ik over de 9100 stappen en 5.5 km positief verrast was. En verder ben ik van mening dat het goed is om meerdere ‘stars’ met de ‘activity tracker’ te laten trainen. En dat is niet om te kijken wie maakt nu de meeste stappen of aantal kilometers. Maar wel om te kijken hoe iemand herstelt na inspanning. Want laten we heel eerlijk zijn, we zitten in een doelgroep waar het sporten niet altijd even gemakkelijk meer gaat en dan kan een extra ‘waakhond’ absoluut geen kwaad