Zestig spelers voor drie teams en een C-categorie .

Op dit moment is de KNVB, samen met clubs, spelers en vrijwilligers aan het brainstormen om het voetballen in de B-categorie voor iedereen weer leuker te maken. Een brainstormsessie die niet alleen goed maar ook een bittere noodzaak genoemd mag worden.Dat het vooral in de B-categorie van het amateurvoetbal in Nederland een zootje is hoeft geen betoog. Duels die worden afgelast omdat spelers/speelsters last hebben van de ‘ziekte van IKEA, en het ‘ ik moet er even een weekend tussenuit-virus’ zorgen al jaren van hoog naar laag voor velen voor een bron van ellende. Voor velen was dat al een reden om de voetbalsport vaarwel te zeggen en waar, wanneer je goed luistert, steeds meer gaan bij komen. Dit omdat men niet langer van de grappen en grollen van teamgenoten of tegenstanders afhankelijk wil zijn om te kunnen sporten. Gisteren zag ik op de sociale media het woord ‘Curlingouder’ voorbij komen. Een woord dat gebruikt werd in een serie die door bijna vier miljoen mensen werd bekeken. Curlingouder is een woord wat ook van toepassing is op de KNVB. Want de bond wil als ‘Curlingouder’ een probleem opruimen wat eigenlijk door zijn ‘kinderen’ opgelost moet worden. Want het zijn toch de clubs die er al jaren een zootje van maken door het ‘ik reken mij rijk-scenario’ in de strijd te gooien. Want de laatste jaren is het toch een blind gegeven dat clubs vaak te veel teams voor competitievoetbal inschrijven. Vervolgens vliegen de ‘afgelastingen’ je om de oren en wat bij velen voor een bult aan irritatie zorgt. Daarom is het allemaal prachtig wanneer alles en iedereen druk aan het brainstormen is zoals maandag 11 februari in de kantine van Be Quick 1887. Daar was een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd voor de verenigingen uit Groningen. Ik weet niet hoe druk bezocht het was want ik was er niet bij. Dit omdat ik niet echt tot deze doelgroep behoor of als vrijwilliger van een vereniging actief ben. Maar misschien is het een idee om eens wat mensen die wat verder van de materie afstaan uit te nodigen om over de B-categorie te praten. Personen die niet alleen voldoende voetballiefhebber zijn, maar ook al een tijdje op het gras en kunstgras meelopen. Die zouden misschien wel zeggen dat het misschien een idee is om teams die geen zestig spelende senioren in hun ledenbestand hebben staan gewoon te verbieden om drie teams in te schrijven. Want dat zou al een stuk helpen om al die onzinnige ‘afgelastingen’ uit te bannen. Want naastis dat het grootste probleem in voetballand-wonderland. De KNVB moet gewoon stoppen met pamperen of Curling. Gewoon harde regels opstellen en niet langer toestaan dat iedereen maar precies doet waar hij/zij zin in heeft. Want zorgen dat iedereen plezier heeft in zijn/haar hobby is leuk maar wat ook geldt voor kantinemedewerkers. Die mogen nu op komen draven op een doordeweekse dag omdat een teampie er op de zaterdag of zondag even geen zin in heeft. Als kantinemedewerker zou ik ervan worden want ook die plannen wanneer ze in een kantine verwacht worden. Maar wanneer er gebrainstormd wordt over om de B-categorie leuker te maken zou het misschien ook wat zijn om de B-categorie op te splitsen. Het zou namelijk voor de jeugd in de onderbouw mooi zijn dat zij in de C-categorie uitkomen. Was dat namelijk eerder gebeurt dan had deze categorie zaterdag gewoon afgelast kunnen worden omdat een stormachtige wind het voetballen zeker voor pupillen absoluut onmogelijk maakte. Want waar voor iedereen het plezier in het voetballen voorop moet staan geldt dat zeker voor de jongste jeugd. Het gezegde is toch niet voor niets, wie de jeugd die heeft de toekomst. Wat dat betreft kan er de komende weken/maanden nog voldoende gebrainstormd worden in de diverse kantines waar ik van hoop dat die, zoals op de sociale media zichtbaar was, voller zitten dan die van Be Quick 1887 want dat viel eigenlijk een beetje tegen.