Mijn weekendmoment: Voetballen was onmogelijk maar de jeugd moest in actie komen.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Na dit weekend moet Jan Dirk van der Zee het nooit meer hebben over dat het bij jeugdvoetbal om plezier moet gaan. Want dat slaat na een stormachtige zaterdag als het vrouwelijk geslachtsdeel op de tweede voornaam van het opperhoofd van het amateurvoetbal in Nederland. Zaterdag stond er een dusdanig stevige wind boven grote delen van Nederland wat het voetballen totaal onmogelijk maakte. Een bal dat door de wind precies dat deed wat niemand verwachtte was namelijk schering in inslag. Zelf was ik in de middaguren bij het duel Noordpool-Zeester. Een duel dat mede door de sterke wind in combinatie met nepgras niet van een hoog gehalte was. Een vrije trap of corner lukte bijna nooit omdat de sterke wind de bal naar overal en nergens deed rollen. Voetballen bij een sterke wind, zoals zaterdag het geval was,was voor senioren, junioren en vrouwen al een drama laat staat voor de pupillen uit de onderbouw. Want ook de jongens en meisjes van teams O-11 en jonger moesten de wei in voor hun eerste wedstrijd na de winterstop. Zaterdag hoorde ik een paar keer dat er waren die dat vreemd vonden. Ik vind dat niet vreemd. Want bij de bond is het al zo dat ze al sinds de Batavieren Nederland binnen zijn komen wandelen op tijd klaar wil zijn met de diverse competities. Maar je lacht je broek toch aan flarden als je even verder kijkt dan je neus lang is. Want op 16 februari gaat de jeugd nog een keer in actie komen om vervolgens twee weken vakantie te hebben omdat er Carnaval en wie weet wat nog meer gevierd moet worden. Was het dan niet logischer geweest om zeker de onderbouw op zaterdag 9 maart weer te laten beginnen i.p.v. kinderen al in februari voor twee weken de wei in te sturen. Kinderen die, en dat weet ik uit eigen ervaring, in veel gevallen maanden of in de zaal of helemaal niet hebben getraind. Daar had ik het zaterdag met enkele voetbalkenners over. En nee dat waren geen officials van de KNVB. Want die hebben maar een belang. En dat is het eigenbelang om de competities er zo snel mogelijk door heen te jagen