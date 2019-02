SV Bedum Oldstars: Kappersbezoek, regendruppels en decadentgedrag

De training van de SV Bedum stond deze week in het teken van het kappersbezoek van Zwanny, regendruppels, een te gevulde ziekenboeg en decadent gedrag.Het was in Nederland niet alleen de week van wie niet naar Heel Holland Bakt moet springen maar ook de week dat Piet, het kan vriezen en het kan dooien, Paulusma te horen kreeg dat SBS zijn contract niet verlengt. Persoonlijk vind ik dat ze dit 23 jaar geleden al hadden moeten doen maar daar denken hele volksstammen anders over. Maar woensdagmorgen was ik wel blij met Pietje die bij DDWD mocht vertellen dat de vorst even uit Nederland was verdwenen. Daar kwam regen voor in de plaats vertelde Piet en dat klopte. Want op weg naar Bedum moesten de ruitenwissers aan om het zicht op een aanvaardbaar niveau te houden. In de kantine was het om 09.00 uur nog rustig want niet iedereen heeft mijn tik om ergens een uur van te voren te willen zijn. Maar al snel druppelden er meer ‘stars’ binnen die in de meeste gevallen wel maar soms ook niet gingen trainen. Na het bekendje fluitje van Nanno was er eerst even aandacht voor het kapsel van Zwanny die er als gastvrouw weer pico bello opstond en daar terecht een bijna staande ovatie voor kreeg. Maar er waren ook meldingen uit de ziekenboeg. Zo werd Jan Gast nog steeds geplaagd door een bobbel waar geen bobbel hoort te zitten en was Hans Drenth nog steeds ‘onderweg’ met een hernia waar ze nu in Assen verder naar gaan kijken. Er werd al geopperd om bijna ingrepen in een keer te doen en dan in het kader van twee operaties voor de prijs van een. Verder waren er om uiteenlopende redenen meer ‘sterren’ afwezig en waarbij ik even een apart wil noemen. Dat is niet Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg die foto’s stuurt vanaf Fuerteventura waar het nu 25 graden is. Wie ik wel even apart wil noemen is Henk Diepenbroek die op dit moment in Beatrixoord aan het revalideren is en daardoor nog een aantal weken afwezig zal zijn. Henk had nog wel even gevraagd of de training van de SV Bedum Oldstars in dat pakket opgenomen mocht worden maar dat vond men geen goed idee. Ergens begrijp ik dat niet want ook deze woensdag was er weer niets mis met de training die in het kader stond van, Holland moet bewegen en waar we onze sympathieke teamgenoot graag bij aanwezig hadden gezien. Ondanks dat werd het op een regenachtige woensdagochtend, waar Massoud en Ronald hun trainingsbroek waren vergeten want een andere reden kan ik niet bedenken om in februari in een korte broek te trainen, een prima training. Een training waar de ballen op de juiste spanning waren, de doeltjes de juiste afmetingen hadden en de scheidsrechters, Johan en Jan, in prima vorm waren. Beide mannen hadden woensdagochtend geen assistentie van de VAR nodig om alle duels in goede banen te leiden. Met de regen viel het gedurende de ochtend ook best mee zodat iedereen na afloop weer voldaan aan het uitlooprondje begon. Een uitlooprondje waarin het geheim van Jan van Dijk werd onthuld. Ronald had namelijk een duidelijke verklaring voor het steeds beter presteren van Jan. Dat zat hem volgens Ronald in de geestverruimende middelen die kunnen ontstaan uit vloeistof waar douchekoppen mee schoongemaakt worden. En wanneer je er over nadenkt dan kon de man die Vittesenaar Theo Jansen het voetballen heeft geleerd weleens gelijk hebben. Want sinds Jan in het sanitaire gedeelte van de kleedkamers de leiding heeft gaat het voetballen met sprongen vooruit. In de kleedkamer werden de diverse partijtjes nog even op een wijze geanalyseerd waarbij Rondo, Natafelen, Dit was het weekend, Studiovoetbal, VTBL en Veronica Inside helemaal niets voorstellen. Even later ging het in de kantine nog even over de prachtige opbrengst van de Bedumer Winterloop en het decadent gedrag van de heren en dames uit de politiek die er gezamenlijk ruim vier ton doorheen hadden gejast en wat ze eigenlijk beter aan de Bedumer Winterloop hadden kunnen geven. En dat is iets waar je het alleen maar mee eens kunt zijn wanneer je even in je omgeving kijkt waar voor sommige het broodnodig onderzoek naar de zo gevreesde ziekte helaas te laat zijn gekomen