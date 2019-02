Mijn 'weekend'-moment: Mooie dingen en hoe eigenwijs kun je zijn

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn,In het eerste weekend van februari werd er in het amateurvoetbal weer serieus tegen een bal getrapt, wat er voor zorgde dat de rubriek ‘mijn weekendmoment’ ook weer gevuld kon worden. In het weekend van 2 en 3 februari passeerden er namelijk weer voldoende momenten die een plaats in deze rubriek verdienden.Zo was daar de Bedumer Winterloop waar honderden deelnemers en vrijwilligers er samen voor zorgden dat er een bedrag van zeker 109.00,00 euro naar het UMCG Kanker Research Fonds gedoneerd gaat worden. Chapeau voor alles en iedereen en niet een in het bijzonder zoals een paar politici op de sociale media deden.Wie ook voor ‘mijn weekendmoment’ in aanmerking kwamen waren drie moeders langs de lijn in Zoutkamp. Moeders die alle drie op geheel eigen wijze met de verrichtingen van hun zoons meeleefden. Waar de een genoot in stilte wanneer er door haar zoon werd gescoord glom de andere van trots, en terecht, wanneer ze hoorde dat haar zoon prima stond te keepen. De moeder van de beide ‘Nienhuisjes’ was juist weer anders want af en toe viel er een kritische noot te horen en wat door de ogen van een moeder gezien wel logisch was. Een moeder, een vader ook trouwens, hoopt altijd op het beste voor haar in dit geval zoons. Dan wordt ze een mooie actie of doelpunt gegund. Wanneer dat dan niet lukt, is er de ‘kritiek’ omdat ze het zo graag anders hadden gezien. Maar de drie moeders langs de lijn lieten op deze koude zaterdagmiddag in Zoutkamp op mooie wijze zien dat houden van betekent dat je bij het sporten van je kind langs de lijn staat ondanks dat de thermometer maar net de + 1 graad aantikt.Het derde weekendmoment speelde zich zondagmiddag af in de bestuurskamer van Warffum. In de bestuurskamer van de Warffumers ging het gesprek opeens over het programma van zondag 10 februari. Een zondag waarop voor alle drie de zondagclubs in de gemeente Het Hogeland een uitduel op het programma stond. Voor een verslaggever die liefhebber is van het zondagvoetbal geen leuke mededeling. Maar gelukkig was daar de mededeling van gastheer Jan Schol dat het duel Meeden-Warffum in Warffum werd gespeeld. Dit omdat Warffum-Meeden eerder dit seizoen in Meeden was gespeeld met als reden dat het veld in Warffum toen nog niet speelklaar was. Dus de opmerking van Jan werd blij ontvangen tot er een stem kraakte die zei, de KNVB bepaalt waar er gespeeld wordt. Het kan zijn dat de bond zegt dat Warffum twee keer naar Meeden moet. We hebben deze official van de KNVB, in de volksmond ook wel referee, arbiter of scheidsrechter genoemd, proberen te overtuigen dat dit onzin was maar we waren kansloos. De KNVB bepaalt waar er volgende week gespeeld gaat worden was zijn antwoord. Op dat moment besloot ik om maar drie patat oorlog, 2 frikandellen speciaal, een balletje mayo en twee tosti’s te bestellen want daar kon ik mijn tijd beter aan besteden dan aan een eigenwijs iemand uitleggen dat dit niet eens mag. Want een competitie bestaat in het geval van Warffum uit twaalf uit en twaalf thuisduels en niet uit dertien uitduels en elf thuisduels. Hoe eigenwijs kun je dan zijn denk ik dan maar wat helaas ook wel zichtbaar in de wedstrijd die deze official mocht fluiten. Want voor eigenwijsheid scoorde hij ook toen een ruime voldoende.