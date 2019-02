Training Sv Bedum Oldstars in teken van kleedkamerhumor

Het was op dinsdag nog even spannend maar op woensdag konden de SV Bedum Oldstars gewoon trainen en waar in totaal 22 ‘stars’ voor naar het sportcomplex aan de Sportlaan in Bedum waren gekomen.Het weer werkte prima mee op deze woensdag zodat de koek en cake ter ere van mijn verjaardag niet voor niets was gekocht. Voor de training en na het bekende fluitje waren er eerst een aantal mededelingen zoals die van Bert Rollema die vlak voor de feestdagen heel slecht nieuws had gekregen. Maar gelukkig voor Bert was dat nieuws dat al snel in het nieuwe jaar toch een wat positievere wending kreeg. Was Bert aanwezig bij de koffie, dat gold niet voor Wim Brondijk, Jan Gast, Hans Drenth, Geert Brands, Wessel Hoekzema en Ronald Jansen die om uiteenlopende reden niet aanwezig waren. Wel aanwezig waren de geblesseerden Jan Smit en Johan Kuiters die later als arbiter bij de partijvormen zouden fungeren. Ook Jan ‘Laudrup’ van Woudenberg ontbrak op deze sessie want Jan gaat even een privétrainingskamp beleggen op Fuerteventura. Nadat er nog wat andere zaken aan de orde kwamen was het tijd om te gaan kleden en waar het in de kleedkamer al snel over de verborgen microfoon van Tonnie , de belachelijke keuze van Massoud om in een lange broek te trainen en meer kleedkamerhumor ging. Kleedkamerhumor wat niet helemaal voor publicatie geschikt was. Maar dat zorgde wel dat de toon voor deze training was gezet. Omdat Nanno er deze morgen, zoals gewoonlijk trouwens, duidelijk zin in had waren zelfs de ‘terrible twentys leuk om te doen. Sommige oefeningen werden de ene keer wat vaker gedaan dan een andere maar ook dat mocht de pret niet drukken. Nadat alle spieren warm waren geworden, met nadruk op alle spieren, stond er een positiespel op het programma waarbij Jan ‘Douchekop’ van Dijk zich even afvroeg waar de doeltjes waren. Toen ook dat probleem was opgelost ging het ‘gas’ er op en vlogen de diagonale passes je om je wintermuts. Het mooie aan een positiespelletje is toch het goed positie kiezen en gezien het verbale geluid vanuit Nanno hadden we het idee dat deze oefening wel aardig liep. Na dit middengedeelte van een tot dan mooie training was de tijd voor de partijvormen. Altijd een leuk item tijdens een training en dat was deze woensdagmorgen niet anders. De teams waren snel ingedeeld zodat er vlot begonnen kon worden waarbij mijn team zijn eerste partij verloor van ‘team Rolf’. Partij nummer twee werd een mooi gevecht met ‘team Cor Smid’ wat in een 3-3 gelijkspel eindigde. Een 3-3 die we absoluut te danken hadden aan rots in de branding Jan van Dijk. Onze rots stond namelijk steeds op de juiste plaats zodat een optisch iets beter ‘team Cor Smid’ niet meer dan drie keer wist te scoren. Dat lukte ons ook niet en vandaar de 3-3 eindstand. Ging het in partij twee nog een klein beetje goed, de laatste partij was er een waarin we keurig werden afgedroogd, geknipt en geschoren. We gingen er tegen een als een hechte formatie opererende ‘ team ex-El Presidente’ namelijk met 5-1 af. Iets wat kan maar eigenlijk niet mag gebeuren. Maar dat zijn de mysterieus krachten in de sport die nooit pakbaar zullen zijn. Na de uitloopronde met de moppentrommel van Henk was daar een warme douche in kleedkamer 1 waar de meer getalenteerden zich zoals gebruikelijk hadden verzameld. En ook na afloop was de humor volop aanwezig want mijn presteren op mijn verjaardag was volgens enkele teamgenoten wat ondermaats. Iets waar ik het volmondig mee eens was want wanneer ik tevreden zou zijn geweest had ik moeten stoppen. Want dat is wat ik mij heb voorgenomen, ik ga stoppen op mijn ‘hoogtepunt’ en wat als het aan mij ligt nog een aantal jaartjes wegblijft….