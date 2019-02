Een uitnodiging voor Jan Dirk van der Zee om te komen voetballen

Gisteren, dinsdag 29 januari, las ik de column van Jan Dirk van der Zee. Een column die gaat over omdenken.Jan Dirk begon zijn column met het volgende:Jan Dirk laat ons dus geloven dat Boris van vier jaren jong kan bedenken dat een bal te weinig is voor zoveel mensen. Dat is natuurlijk dikke onzin want een man die bij de KNVB een leuk salaris verdiend moet weten dat een kind van vier dat niet bedenkt. Want binnen het kaboutervoetbal houden ze zich niet met dit soort zaken bezig. Maar JD verkocht wel meer onzin in zijn column want de Gorredijker had het ook over het aantal mensen wat aan fitness doet want volgens de directeur amateurvoetbal staan in de fitnessbranche staan maar liefst 2,3 miljoen mensen ingeschreven. Dar zou prima kunnen wanneer deze cijfers in januari gemeten zijn maar wanneer je twee maanden later weer gaat meten zijn het andere cijfers. Want dan is van het voornemen om in januari de overtollige kilo’s weg te sporten al niets meer overgebleven en zijn het alleen nog maar ‘papieren’ abonnementen. Maar gelukkig ziet Van der Zee ook in het amateurvoetbal nog veel plussen. Zo valt hij bijna in katzwijm wanneer hij het over de opmars van het vrouwenvoetbal heeft. Een tak aan de voetbalboom die helaas maar geen volwaardige eredivisie van de grond kan krijgen. Maar ook het Walking Football heeft zijn aandacht want ook daar wordt hij bijna ‘hyper’ van. Iets wat niet logisch is gezien de problemen die er ook in deze voetbaltak nog volop aanwezig zijn. Maar precies eender dan met het ‘schrijfblokje’ van veel managers/teamleiders, komt er een nieuw project dan laten ze al het andere vallen als een baksteen. Want er komt een nieuw project aan de horizon, zo vertelde het opperhoofd der amateurvoetballers. De komende maanden gaat de KNVB naar bijna veertig voetbalverenigingen om te praten over verdere vernieuwingen in vooral de B-categorie. Het doel van deze visites is om het spel aantrekkelijker maken voor de individuele speler. En verder hoort de bond graag ideeën om het spelplezier bij de jeugd te vergroten en de overgang naar de senioren soepeler te laten verlopen. En verder wil de KNVB zoveel mogelijk competities organiseren met teams van gelijke sterkte. Generaties voetballers spelen immers nog op een te laag of een te hoog niveau.Wanneer ik het bovenstaande lees dan vraag ik mij echt af Jan Dirk dit echt serieus meent of dat hij de hele voetbalwereld in de maling neemt. Alleen al de opmerking,laat zien dat Jan Dirk totaal niet ingevoerd is in de wereld van het amateurvoetbal waar voetballers structureel te laag voetballen omdat ze daar voor kiezen en voetballers soms te hoog voetballen omdat het niet anders kan. Maar wat kun je anders verwachten van een man die zijn personeel laat rondtoeteren dat alle voetbalclubs een hoofdjeugdopleiding moeten hebben. Zelf is Jan Dirk een groot voorstander van een verdere introductie van 7 tegen 7-voetbal op een half veldje. Een vorm die aantrekkelijk is voor veel leeftijdscategorieën, omdat het spel snel op en neer gaat en je nooit het gevoel krijgt dat je anderhalf uur achter een bal aan hoeft te rennen. Een opmerking die voldoende zegt over zijn voetbalkwaliteiten. Want een beetje voetballer, en op welke leeftijd dan ook, de bal het werk doen. Want dat is wat ik vandaag,Zelf ben ik een groot voorstander van een verdere introductie van 7 tegen 7-voetbal op een half veldje. Een vorm die aantrekkelijk is voor veel leeftijdscategorieën, omdat het spel snel op en neer gaat en je nooit het gevoel krijgt dat je anderhalf uur achter een bal aan hoeft te rennen. Een vreemde opmerking want vandaag, woensdag 30 januari, ga ik bij de Walking Footballers van Bedum toch echt proberen de bal het werk te laten doen. Maar in het kader van ‘ontwikkelingswerk’ nodig ik de directeur amateurvoetbal van harte uit voor een training waar we helaas wel alle trainingen beginnen met de ‘terribel twentys.