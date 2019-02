Is dit een bom onder het Walking Football in Nederland?

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.Het bovenstaande valt te lezen op de site van de KNVB waar het gaat over de nieuwste voetbalvorm voor 60-plussers. Maar door het verhaal dat het Walking Football voor 60-plussers is kan een streep gezet worden. Want niets blijft geheim meer sinds de sociale media alles en iedereen in zijn of haar greep heeft gekregen. Want opeens zag ik dit bericht op de sociale media verschijnen:Een bericht wat mij verbaasde omdat dit tegen de regels van het Walking Football indruist. Het Walking Football is namelijk niet bedacht voor voetballers onder zestig maar juist voor mannen die de zestig zijn gepasseerd . Maar om eerlijk te zijn is het nog logisch ook dat er verenigingen zijn die de leeftijdsgrens naar beneden hebben gehaald. Want vorig jaar ging Sjakie Swart met zijn ‘dreamteam’, waar Sonny Silooy als niet zestiger ook bij was, naar het WK in Bristol om daar Nederland even op de kaart te zetten en wat Sjaak prima is gelukt. Maar ook in Leeuwarden op het Multicultureel Oldstars-festival in Leeuwarden op donderdag 27 september was de leeftijdsgrens op 55 jaar gezet want anders konden mannen als Silooy ook daar niet meedoen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wat vreemd tegenaan kijk wetende dat de KNVB strak is wat betreft de regels binnen het Walking Football. Want sinds ze bij SV Bedum de regels iets hebben aangepast en men daar mag ‘rennen’ zonder bal maar NIET met de bal aan de voet is er toch wat ruis op de lijn tussen de Walking Footbaltak van SV Bedum en de KNVB en ouderenbond. De KNVB en ouderenbond doen mij wat dat betreft denken aan managers/teamleiders die alleen dat maar leuk vinden wat ze zelf hebben bedacht. En daar horen de aanpassingen van de regels vanuit Bedum nu net niet bij. Daarom ben ik wel benieuwd naar de reactie van de KNVB en ouderenbond op de plannen van sommige verenigingen om de leeftijd dat men mag komen ‘Walking Footballen’ gewoon met vijf jaar te verlagen. Iets wat volledig in strijd is met het idee waar deze nieuwste tak aan de voetbalboom voor is bedacht . Maar gezien alles wat ik sinds mijn lidmaatschap van de SV Bedum Oldstars, en bijbehorende epistels over mijn belevenissen in Bedum, qua commentaren uit de KNVB, Ouderenbond en zijn volgelingen heb meegemaakt verbaas ik mij wat betreft nergens meer over. Zo heeft Jan van Woudenberg, coördinator Walking Football binnen SV Bedum, ooit een bijeenkomst in Noordwijk bezocht om de Bedum-style te promoten waar Jan verder niets of in ieder geval weinig meer van heeft gehoord. En verder beloofde een medewerker van de KNVB vorig jaar nog dat hij een training van de SV Bedum Oldstars zou komen bezoeken. Helaas is dat nog niet gebeurt en wat jammer is. Maar misschien mogen we dat binnenkort verwachten zodat de vraag gesteld kan worden waarom men toestaat dat de leeftijdsgrens ‘gewoon’ met vijf jaar naar beneden gehaald wordt maar dat de ‘pleuris’ binnen beide organisaties bijna uitbreekt wanneer zestigplussers nog steeds dat doen wat ze vroeger door de diverse trainers is geleert.