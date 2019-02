Balletschoenen of de juiste noppenkeuze…..

‘Fantastisch die gele, rode, groene, oranje, witte en paarse schoenen. Heb er dit weekend wel 100 op hun ‘bek’ zien glijden. En de jeugd weet niet eens meer dat er noppen onder voetbalschoenen horen.’ Bovenstaande tekst komt niet uit mijn mond maar uit die van een voetballiefhebber die bijna alle eredivisie duels had gezien.De opmerking van deze voetballiefhebber zorgde dat ik wat beelden opzocht want behalve het duel tussen Heerenveen en Martine haar AZ had ik geen bewegende beelden vanuit de eredivisie gezien. En inderdaad, er werd wat afgegleden op het hoogste niveau in Nederland en wat volgens de voetballiefhebber niet vreemd was. ‘Ze gaan bijna allemaal op hun ‘bek’ op hun marketingschoentjes waar ze even veel grip mee hebben dan Max Verstappen op slicks op een zeiknat parcours waar dan ook ter wereld. Dat gebeurt met pinnen niet hoor. Maar dat weer niet cool. Ik wil de jeugd geen pinnen aanpraten maar een paar fatsoenlijke noppen onder voetbalschoenen gaat een hoop helpen. Die kids willen schoenen die ze de hele dag kunnen dragen want ze komen ermee op de club en gaan er mee weg. Want omkleden op de club is voor velen al heel lang geleden een gepasseerd station.” Duidelijke woorden van een voetballiefhebber en waar ik het volledig mee eens ben. Vroeger was niet alles beter. Maar in mijn periode als medewerker bij Sporthuis Sjoerd van der Baan ging het wel anders. De schoenen van Quick, Adidas en Puma waren zwart en van leer en hadden een rubberzool met dertien noppen of een zool waar zes noppen onder gedraaid konden worden. Quick Topstar , Adidas World Cup en Puma King waren schoenen waar je als voetballer wat aan had om dat deze types een rubber en een schroefnoppenversie hadden. Daar kwamen de voetballers van toen voor naar de winkel. Voetballers van toen die zich vandaag de dag verbazen wanneer ze de ‘balletschoenen’ zien waar voetballers tegenwoordig op lopen. Schoenen die totaal niet geschikt zijn voor welk dan ook maar wat de huidige generatie ook niet verteld wordt of kan worden verteld. Je wilt ze de kost namelijk niet geven die hun voetbalschoenen via internet koopt waarbij de kleur belangrijker is dan de kwaliteit van het materiaal. Ook de opmerking van , die kids willen schoenen die ze de hele dag kunnen dragen want ze komen ermee op de club en gaan er mee weg vond ik een goeie. Want rij in de vroege avonduren langs een sportcomplex en op zeker dat je een of meerdere jeugdige voetballers tegenkomt die in hun volledige ‘entourage’ naar een training gaan of op weg naar huis zijn. Ook daar geldt voor dat vroeger niet alles beter was maar in dit geval eigenlijk wel. Want vroeger werd er gewoon op de club gedoucht en waren er geen excuses om dat thuis te doen. Zaken waar de voetballer van toen zich over verbaasd maar waar verder niets meegedaan. Je ziet soms keepers op ‘balletschoenen’ in een modderig doelgebied staan en wat vroeger ondenkbaar was. Nog niet zo lang geleden ging FC Groningen-trainer Danny Buijs helemaal uit zijn plaat toen hij het kreeg over het schoeisel wat sommige spelers droegen in het uitduel tegen Fortuna Sittard. ‘Als je drie a vier spelers hebt die op dit veld op rubbers spelen en alle kanten op glijden. Dan verdien je het ook niet om hier met een overwinning weg te gaan.” Duidelijke woorden van Buijs die daar niet de enige trainer zal zijn die daar ‘gek’ van wordt. Want ook bij een club in het betaald voetbal vinden veel spelers het kleurtje belangrijker dan kwaliteit en wat naadloos wordt overgenomen door de heren en dames in het amateurvoetbal.