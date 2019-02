KNVB denkt dat iedereen kunstgras heeft

Dit weekend stond er geen in het Noorden geen competitievoetbal op het programma. Een besluit wat de KNVB donderdag al nam en wat ook het enige juiste besluit was.Op donderdag 24 januari nam de KNVB een wijs besluit door een streep door het amateurvoetbal te zetten. Een op dat moment wijs besluit omdat grote delen van Nederland bedolven werd onder maximaal 5 centimeter sneeuw. Sneeuw dat, althans dat was de verwachting van deskundigen, in de nacht van vrijdag op zaterdag wel in sneltreinvaart zou verdwijnen. Maar daar wilde de bond niet op wachten. Want ook daar wist men dat de voorspellingen van Piet ‘het kan vriezen en het kan dooien:’ Paulusma en Harma ‘ ik roep maar wat’ Boer niet altijd de juiste zijn. Maar deze keer kregen Piet en Harma wel gelijk wat het verdwijnen wat de sneeuw betrof. Maar de beslissing van een algehele afgelasting kon natuurlijk niet teruggedraaid worden . Dat was maar goed ook en helemaal voor de verenigingen die niet over een kunstgrasveld kunnen beschikken. Clubs ook die de komende weken moeten hopen dat de vorst snel uit de grond trekt en koning Winter niet meer terugkeert. Deze week liet de KNVB namelijk weten dat verenigingen met een kunstgrasveld verplicht zijn om daar vanaf nu op te spelen wanneer het uit gewoon gras bestaande hoofdveld dat niet toestaat. De letterlijke tekst was,. Wanneer iemand dit begrijpt mag hij/zij het zeggen. Of zou men bij de bond denken dat er op alle sportcomplexen in bijvoorbeeld de gemeente Het Hogeland een kunstgrasveld ligt. Dan kan ik ze uit een droom helpen, op precies drie van de dertien complexen op het Hogeland ligt een kunstgrasveld waar een standaardteam op mag spelen. Dan is het een logische vraag hoe de bond het komende probleem voor de verenigingen zonder kunstgras denkt op te gaan lossen. Het is triest voor de verenigingen, maar Eenrum en Noordwolde beschikken over een veld waar je na ‘twee regendruppels’ al bijna niet meer kunt voetballen. Dat geldt ook voor het hoofdveld van SIOS waar men hoopt dat we geen nat voorjaar krijgen. Want in Sauwerd krijgt men nog ‘visioenen’ wanneer men terugdenkt aan het voorjaar van 2018. Toen moesten er in Sauwerd een ‘bak’ aan duels doordeweeks afgewerkt worden waardoor SIOS bij aanvang van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse opgebrand was. Ook dit seizoen gaan we weer grote verschillen krijgen want de velden in Eenrum, Noordwolde, Sauwerd maar ook elders op het Hogeland worden er niet beter op. Iets met het juiste of achterstallig onderhoud wat ontbreekt, zou een oorzaak kunnen zijn en wat geluiden zijn die je in de wandelgangen hoort. Maar uit de berichtgeving vanuit de bond richting clubs blijkt dat de KNVB zeer slecht is geïnformeerd over het aantal kunstmatjes in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Dat zijn er op dit moment drie en waar als alles volgens plan verloopt nog twee velden bijkomen. Dat zijn de twee kunstgrasvelden die op sportpark Winsum West worden gerealiseerd. Meer zullen het er niet worden in een gemeente waar voldoende projecten zijn waar nog de nodige miljoenen voor nodig zijn. Maar dat is voer voor de politiek in de nieuwe gemeente waar vooral de kleinere clubs moeten vrezen voor hun toekomst. Een tijdje terug zei iemand , weet je Johan wat de KNVB wil. Die willen helemaal geen verenigingen met minder dan 600 leden. Het moet allemaal groot zijn wat dat kunnen ze beter sturen.” De man die mij dit vertelde krijgt mij mee in zijn idee. Want door de teksten over kunstgrasvelden krijg ik dat idee ook een beetje. Iets wat ook nog eens gevoed wordt door teksten van KNVB-medewerkers die vinden dat alle amateurverenigingen een hoofdjeugdopleidingen moeten hebben. Een niet uit te voeren actie binnen veel verenigingen die al moeite genoeg hebben om een gediplomeerde jeugdtrainer binnen te halen. Kunstgrasvelden, hoofden jeugdopleiding, zaken die leuk klinken richting de grotere clubs maar ‘killing’ zijn voor de kleine vereniging en waar de KNVB, maar ook de politiek op bijvoorbeeld het Hogeland en een beetje in het Westerkwartier veel te weinig aandacht voor heeft.