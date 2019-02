Zuinigheid, laksheid of ondeskundigheid wat betreft kunstgras op Het Hogeland

Vanaf donderdag werd er weer getraind op veel kunstgrasvelden in de provincie Groningen. Maar vreemd genoeg bleven de velden in Roodeschool, Uithuizen en Bedum bedekt onder maagdelijk wit tapijt.Vanaf woensdag volgde ik de berichtgeving rond het gebruik van de diverse kunstgrasvelden met meer dan gemiddelde belangstelling. Een dag eerder had Jan van Woudenberg, coördinator Walking Football SV Bedum, al een mail rond gestuurd waarin stond dat de training van woensdag 23 januari kwam te vervallen. De sneeuw wat er die dinsdag viel maakte het trainen namelijk onmogelijk en wat een afgelasting tot eem logische zaak maakte. Maar op de donderdag verschenen de eerste berichten al op de sociale media dat er kunstgrasvelden schoongemaakt werden zodat er trainingen kon plaatsvinden en er ook wedstrijden gespeeld konden worden. Uit meerdere delen van de provincie kwamen deze berichten maar vanuit de nieuwe gemeente Het Hogeland bleef het stil. De enige echte ‘activiteit’ wat uit die gemeente kwam was dat alle festiviteiten rond het afscheid nemen van wie niet ruim 400.000 euro had gekost. Ik mag dan wel verplicht zijn verhuisd naar het Westerkwartier maar ik voel mij nog steeds verbonden met het hogeland. Een verbondenheid wat er voor zorgde dat ik even wat contacten op het Hogeland over wat mij op de sociale media was opgevallen voorlegde. Alle personen waar ik contact mee had waren verbaasd toen ik vertelde wat mij op de sociale media was opgevallen. Overal had bijna gevoetbald kunnen worden behalve op de kunstgrasvelden in de gemeente Het Hogeland. Dat moeder natuur in de nacht van vrijdag op zaterdag de nieuwe gemeente een handje ging helpen doet in dit geval even niet ter zake. Wanneer de dooi niet was ingevallen dan was er in de gemeente Het Hogeland voorlopig niet gevoetbald waar dat in de omliggende gemeenten wel gebeurde. Dat is niet alleen raar maar ergens klopt dat ook niet. Een voetbalvereniging huurt voor een jaar een veld. Iedereen weet dat je onder bepaalde omstandigheden niet op een natuurgrasveld uit de voeten kan. Maar op een kunstgrasveld is dat dus duidelijk anders zoals deze week op de sociale media te lezen was. In mijn artikel over de Walking Footballers van SV Bedum liet ik de naam van Egbert Harms vallen. Harms fabriceerde een veegmachine die een voetbalveld in twee uur sneeuwvrij maakt en waar men in Glimmen en Haren maar wat blij mee is. Ook in Leek werd het veld geveegd en wat ook geldt voor Delfzijl. Velden waar ook korrels op liggen die volgens de ‘kenners’ op het Hogeland niet verplaatst mogen worden. Een vreemde opmerking want ik denk toch niet dat alle korrels in Haren, Glimmen, Leek en Delfzijl weer handmatig op hun plaats gelegd worden. Wanneer je dit artikel op een zaterdagochtend schrijft weet je dat je niemand van de verantwoordelijke divisie te pakken krijgt om de vraag te stellen waarom op het Hogeland de kunstgrasvelden NIET en elders WEL sneeuwvrij gemaakt kunnen worden. Want ook voor Noordpool, Corenos en SV Bedum had er een win-win situatie ingezeten. Want reken maar dat er voldoende clubs in de regio graag van de faciliteiten van de drie genoemde clubs gebruik hadden willen maken maar wat ze door zuinigheid, laksheid of ondeskundigheid binnen een gemeente door de neus is geboord