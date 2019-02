Ik luister liever naar Zaid El Morabiti dan naar Jan Dirk en Art Langeler

Voor aanvang van de eerste training van de SV Bedum Oldstars ging het onder het genot van een bakje koffie opeens over de uitslagen en standen binnen de onderbouw van het jeugdvoetbal. Uitslagen en standen die er met dank aan de KNVB opeens niet meer toe doen.Ik moet zeggen dat ik niet degene was die dit onderwerp aansneed maar ik was het wel met de spreker eens die het maar raar vond dat voor teams jonger dan tien jaar geen uitslagen en standen werden bijgehouden. Helaas zal de jongste jeugd het er mee moeten want de plannen die men van binnen de KNVB heeft gaan echt niet meer veranderen. De bond is namelijk druk om de jeugd meer in beweging te krijgen zo viel in de voorlaatste column van de directeur te lezen die vervolgens Art Langeler citeerde. ‘In Nederland trainen we onze kinderen om stil te zitten", concludeerde Art Langeler. De directeur Voetbalontwikkeling van de KNVB sprak over bewegingsarmoede en slechte motorische ontwikkeling van jongens en meisjes op de basisschool. In dat licht gaf hij een voorbeeld van zijn zoontje, dat het liefst de hele dag zou willen bewegen, maar gekluisterd wordt gehouden aan de stoel en het leslokaal. Best Jan Dirk en Art, dat hadden wij vroeger ook dat we gekluisterd waren aan een stoel en leslokaal terwijl het groene gras in de verte riep. Toen moesten we ook luisteren naar een meester of juf die ons vertelden over breuken, werkwoorden, dat de slag bij Nieuwpoort niet in 1599 maar in 1600 plaatsvond en dat Haarlem, en niet Amsterdam, de hoofdstad van Noord-Holland was. Een paar weken geleden kocht ik het boek Nouri ‘De Belofte’. Daarin stond dat Appie Nouri en zijn vrienden duizend uren per jaar op straat voetbalden. Dat vertelde Zaid El Morabiti die op het moment dat Henk Spaan aan het boek over Appie Nouri werkte 117 interlands als zaalvoetballer achter zijn naam had staan en ook aanvoerder van het Nederlands team was. Zaid zei iets bijzonders in het boek over Appie want hij had het over de voetbalscholen waar ze alles met pionnen doen maar geen partijtjes spelen. Op het pleintje in Geuzenveld deden ze niets anders dan partijtjes spelen en ging het om winnen vertelde Zaid. De kleine Appie Nouri zou een grote zijn geworden als voetballer zoals misschien wel als Cruyff, Van Hanegem, Van Persie, Sneijder en Robben. Dat was hij dan mede geworden door een winnaarsmentaliteit die hem op straat was geleert en wat veel van de jeugd van in de onderbouw niet mee wordt geconfronteerd. In de onderbouw moet iedereen lief zijn voor elkaar en bij een 22-0 overwinning gewoon tegen de verliezende partij zeggen dat ze goed hadden gespeeld. Zo gaat het er bij de onderbouw aan toe en waar Appie Nouri, zo vertelde Zaid, duidelijk anders over dacht. Appie wilde altijd winnen en het liefste van oudere tegenstanders. Maar WINNEN daar draaide het allemaal om maar waar men binnen de bond richting de onderbouw anders over denkt. Een mooie opmerking was daarom ook in de kantine van Bedum, wanneer je niet kunt winnen leer je ook niet wat verliezen is. Zo is het precies, niemand wil graag verliezen dus probeer je te winnen. Maar wanneer je dat niet geleert wordt dan gaat dat een speler of speelster later opbreken. Nog een opmerking was dat de heren bestuurders binnen de KNVB steeds verder van hun leden af komen te staan. Een mooi voorbeeld is daarin de problematiek rond de B-categorie in het amateurvoetbal. Er worden iets van 32 sessies georganiseerd om te kijken hoe men de B-categorie leuker kan maken. Wanneer je dat leest dan denk je als buitenstaander wat heeft dit voor nut. Want de B-categorie in het amateurvoetbal is al een aantal jaren ‘doodziek’. Natuurlijk kun je proberen om het voor een ‘patiënt’ leuker te maken maar is het trekken aan een dood paard wanneer de ‘patiënt’ niet mee wil werken. Voor de regio Groningen is op 11 februari de kantine van Be Quick 1887 gereserveerd en die denk ik ruim genoeg is om aan alle belanghebbenden plaats te bieden. Het zou mij namelijk verbazen wanneer daar 2/3 van de clubs uit de provincie Groningen aanwezig zijn. Maar ik denk niet dat het KNVB heel veel uitmaakt hoeveel mensen er komen. Want een bond die zijn jongste jeugd niet laat leren wat winnen is weet ook niet wat verliezen is.