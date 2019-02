Met een veegmachine ‘Egbert Harms’ hadden de SV Bedum Oldstars gewoon kunnen trainen

Je hoefde geen Piet Paulusma of Harma Boer te heten om te weten dat er woensdag 23 januari door de SV Bedum Oldstars niet getraind kon worden. Een al dagen daarvoor aangekondigde sneeuwaanval had het kunstgrasveld in Bedum omgetoverd tot een witte deken waar niet op gevoetbald mag worden.Vroeger toen niet alles beter was maar er nog geen kunstgrasvelden hadden we in Eenrum de ‘bar en boos’-competitie. Een competitie die werd georganiseerd wanneer de velden te slecht waren of dat er een pak sneeuw lag die het moeilijk maakte om er bijvoorbeeld de crosspass te perfectioneren. Wanneer dat niet mogelijk was dan werd er partijtjes gespeeld waarbij toenmalig trainer Anton de Best, helaas veel te vroeg overleden, de punten van bijhield. Maar de ‘bar en boos’-cup gaat hem in Bedum niet worden. Want de combinatie kunstgras en sneeuw zorgt dat er in Bedum niet gevoetbald kan worden. Doordat ook het versneld voortbewegen er niet inzat omdat de meeste straten in Ezinge evenveel gestrooid worden dan de PC Hooftstraat op Rottumerplaat werd het op sportief gebied een rustige woensdag. Voorzichtig schuifelen met Bietsj zat er nog net in omdat de sneeuw voor het nodige overlast zorgde. Op deze woensdag moest ik echter opeens denken aan een interview dat ik in februari 20 13 had met Egbert Harms die namens de gemeente Haren verantwoordelijk was voor de voetbalvelden op de sportparken De Koepel en De Groenenberg. In dat interview voor de Oostermoer kwam ook de problematiek van kunstgras in combinatie met sneeuw aan de orde. Egbert Harms vertelde dat hij een sneeuwveger had geconstrueerd die er voor zorgde dat een voetbalveld binnen twee uur sneeuwvrij was. Dat gebeurde toen omdat FC Groningen nogal eens uitweek naar De Koepel en dan moest het veld in een razende vaart schoongemaakt worden. Daar moest ik toch een beetje aan denken toen ik vanmorgen tweets met afgelastingen voorbij zag komen. Sportparken die de gehele week gesloten blijven omdat er niet getraind kan worden is niet best voor niemand. Daarom vind ik het ook raar dat er nooit naar de kennis van Egbert is gevraagd die waarschijnlijk voor veel gemeentes of verenigingen een reddende engel had kunnen zijn. Want nu gebeurt er niets op de velden die met een 'Egbert Harns-veegmachine' prima bespeelbaar zouden zijn geweest. Of het de komende weken nog een ritje naar Bedum wordt voor een training van SV Bedum Oldstars is nog maar de vraag want de komende twee weken zijn we nog niet van de winter af. Een beetje vorst en een beetje dooi maken het twijfelachtig of er getraind kan worden. Dat is niet alleen jammer voor het sportieve aspect maar ook voor het sociaal gebeuren. Want ‘klap’ alle sites over Walking Football maar open en teksten van koffiedrinken en nazitten zijn leesbaar. Daarom zou het jammer zijn wanneer de winterse omstandigheden de komende weken spelbreker zijn richting onze trainingen, het koffiedrinken en de nazit. Misschien is het dan een keer leuk om in de kantine iets anders te organiseren in de trend van een sportquiz of een klaverjastoernooi. Want het niet kunnen voetballen, hoeft in mijn beleving niet te betekenen dat we ook op het sociaal vlak niets doen. Verder kreeg ik van Jan van Woudenberg het bericht dat de SV Bedum Oldstars op 27 februari van 10 tot 11 uur naar de Indoor Soccerhal in Groningen gaan om daar een potje te gaan voetballen en waar Jan hopelijk de komende weken op een van de woensdagen melding van mag maken. Want het zal toch niet dat de eerste activiteit op 27 februari is ….. En als veldenonderhoudcoordinator van de gemeente Het Hogeland zou ik toch eens bij Egbert Harms informeren hoe dat zit met een veegmachine voor kunstgras.