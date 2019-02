B-categorie: Samenwerking aan een verbetering gaat niet lukken of je moet keihard durven zijn

B-categorie: Samenwerking aan verbetering zag ik gisteren in een tweet voorbij komen. Een tweet ook waar het logo van de KNVB in te zien was.Samenwerking om die puinzooi in de B-categorie van het amateurvoetbal te verbeteren was de insteek van het verhaal en de KNVB district oost en noord deden een oproep tot meepraten. Ik moet zeggen dat ik dat een prima idee vindt dat men gaat praten over een ‘ziekte’ die de lagere regionen al jaren in een ijzeren greep heeft en wat alleen maar erger wordt. Via mijn website Puurvoetbalonline, maar ook via een regionale krant heb ik al vaak de nodige aandacht aan dit enorm probleem besteed. Ik heb ook vaak gezegd dat ik blij ben dat ik als liefhebber van een prachtige sport niet meer afhankelijk ben van de grappen en grollen van teamgenoten of tegenstanders die andere prioriteiten hebben i.p.v. dat ze op een voetbalveld willen staan. Iedere woensdagmorgen voetbal ik met veel plezier in Bedum waar ruim twintig voetballers zich de steeds meer toenemende gekte in het amateurvoetbal, het om kulredenen afgelasten van wedstrijden, zich niet voor kunnen stellen. Want vroeger, toen echt niet alles beter was, gebeurde deze malloterij niet. Dan werd een duel alleen maar afgelast wanneer de veldomstandigheden te slecht waren. En wanneer dat gebeurde dan vloekte en baalde je omdat je zaterdag, en in je seniorenperiode de zondag, naar de ‘kloten’ was. Dat is nu allemaal anders want als ‘opoe Trijntje’ jarig is dan haken er al voetballers af en om helemaal maar te zwijgen over de familieweekenden die bij voorkeur niet in een voetballoos weekend worden gepland. Daarom vind ik het dapper dat de KNVB daar graag over wil praten maar waarom. Want dit probleem proberen op te lossen gaat niet meer gebeuren of je moet ketterhard doorpakken. Want de B- categorie is al tijden ernstig ziek en wat alleen maar verder gaat. In een wereld waarin integere wedstrijdsecretarissen bedreigd worden wanneer ze niet willen meewerken aan een ‘afgelasting’ is er weinig redding meer mogelijk. De kans is namelijk groter dat de rotzooi die de overboord geslagen zeecontainers achtergelaten hebben helemaal opgeruimd wordt is vele malen groter dan dat de B-categorie zich gaat verbeteren. Elkaar de hand boven het houden is namelijk datgene wat er in deze volstrekt kansloze categorie gebeurt. Want cluppie A is namelijk nog hypocrieter dan cluppie B. Want er zijn velen die steeds weer hetzelfde kunstje flikken. Wanneer je niet meer dan dertig spelers of speelsters op papier hebt moet je niet met twee teams de competitie in gaan. Want verjaardagen, weekendjes weg en de 'ziekte van Ikea' zorgen dat je tegenwoordig voor een team meer dan twintig spelers of speelsters nodig bent. Maar binnen de districten Noord en Oost wil men praten over iets waar ik van denk dat de oplossing heel simpel is. Niks meer de duels op een andere dag dan de reguliere speeldag laten spelen. Gewoon stoppen met die onzin. En misschien moet de KNVB maar geen clubgebonden consuls aanstellen zodat het stiekem afkeuren terwijl er prima gevoetbald kan worden ook tot het verleden behoord. Wanneer je deze ‘ziekte’ uit je B-categorie wilt halen moet je namelijk keihard doorpakken want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.