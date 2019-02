Gele hesjes zorgen ook voor onrust bij SV Bedum Oldstars .

De tweede training van de SV Bedum Oldstars was er eentje die in vooral in het teken stond van de crosspass, wegrollende ballen en onrust veroorzakende gele hesjes.Voor de training ging het onder het genot van een weer prima kopje koffie eerst over de aankopen van FC Groningen. De conclusie was al snel dat dat er bij het vlaggenschip een behoorlijke vorm van paniek was uitgebroken. Want vijf aankopen in de winterstop laten zien dat er wat gerepareerd moet worden om de hoofdmacht weer op het rechte spoor te krijgen. Paniek bij het eerste elftal heeft echter ook gevolgen voor de rest van de teams. Dan wordt het ook daar wat onrustig en worden spelers in woord en gebaar wat druistig. In de wandelgangen noemt men dat ook wel, ze staan ‘ff’ te neusje vrijen. Dat moet natuurlijk niet maar kan soms gebeuren bij teams waar de spelers een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Daarom werd er nogmaals op gehamerd dat de P van plezier toch wel heel belangrijk is binnen ook het Walking Football. Een tak aan de voetbalboom die nog steeds groeiende is. Want zo begreep ik woensdagmorgen, FC Groningen. Oldstars was uitgenodigd om een demonstratie te geven in Oldehove/Ezinge omdat men ook daar de zestigplussers graag weer wil laten voetballen. Als inwoner van Ezinge was binnen de Walking Footballers van nu nog eredivisionist FC Groningen mijn naam genoemd als een van de voortrekkers van dat gebeuren. Maar ik kon Nanno en mijn teamgenoten direct vertellen dat de kans groter is dat Messi bij FC Groningen komt spelen dan dat ik ergens anders een rol van welke betekenis ga spelen. Ik ben in Bedum begonnen met Walking Football en daar stop het verhaal over een aantal jaren ook. Na nog wat andere mededelingen was de tijd daar voor datgene waar we voor waren gekomen de training. Een training die begon met wat loopladderoefeningen die werden gevolgd door een pass/trapvorm met als doel de crosspass te verbeteren cq aan te leren. Een prima oefening die nog niet helemaal uit de verf kwam maar wat mede kwam door de harde wind. Een harde wind in combinatie met kunstgras is een combinatie zoals columniste Angela de Jong en ‘Gordonnetje’. Dat past niet samen. Maar de groep, waarin Hans Apotheker gelukkig weer was teruggekeerd, deed zijn best zodat onze trainert een vrouwelijk lichaamsdeel niet in de mond hoefde te nemen. Na het crosspassgebeuren stonden er nog wat partijtjes gepland waarbij er natuurlijk ook weer een gele partij was. Ik moet zeggen, de ‘Yellow Machine’ was in partij een niet op dreef. Het spel was te onrustig en wat de schuld is van de media. Er worden namelijk teveel beelden uitgezonden van protesten van mensen in het geel die denken dat je met je kop naar beneden de wereld kunt verbeteren. Dat gaat niet want met overzicht houden bereik je duidelijk meer. Daarom wil ik iedereen aanraden, wanneer er nieuwsonderwerp over gele hesjes protesten zijn te zien, direct zappen naar een van die nietszeggende programma’s van Gordonnetje want dan is die ook weer blij. Partij nummer twee ging voor geel wat beter maar om te zeggen dat het niveautje Barcelona was wat Yellow liet zien zou een leugen zijn. Gewonnen werd er wel want de P van plezier mag leuk zijn de P van Punten is iets wat voor nog meer plezier zorgt. Partijtje drie was er weer eentje van het moet/kan veel beter want ze hebben een bal niet voor niets rond gemaakt. Zo werd bij de ‘Yellow Stars’ al snel de conclusie getrokken dat de gele hesjes voor onrust hadden gezorgd en wat niet vreemd is wanneer je de nieuwsbulletins een beetje volgt. Een minister-president die raddraaiers op hun ‘bek’ wil slaan, Klaas Dijkhoff die Robbie Jetten een drammer noemt, een Brexit die een eiland in zijn greep heeft, de directeur van Feijenoord die in sprookjes gelooft, politici op het Hogeland die als ‘loopse teefjes’ achter een te instaleren burgemeester aanhobbelen en een eredivisionist waar in bijna al zijn geledingen de paniek onvrede en vreemd gedrag is toegeslagen laat zien dat de wereld langzamerhand steeds gekker aan het worden is. .