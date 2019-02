SV Bedum Oldstars: Loopladders, naweeën van teveel eten en drinken en Seija.

22- 12



Duurloop



E-A-F-E



52 minuten



24- 12



Duurloop



E-A-F-E-torenstr



60 ,,



26- 12



Duurloop



E-A-F-E-IJsb



65 ,,



28-12



Duurloop



E-A-F-E



52 ,,



31-12



Duurloop



E-A-F-E-tb



68 ,,



03-01



Duurloop



E-A-F-E-tb



67 ,,



06-01



Duurloop



E-A-F-E-tb



66 ,,





De eerste training van de SV Bedum Oldstars stond op 9 januari 2019 in het teken van een nieuwe nestor, loopladders, naweeën van teveel eten en drinken en het bezoek van Seija.Het was even een wat langere rit vanuit ‘mijn’ nieuwe gemeente Westerkwartier maar even na negenen arriveerde ik ruimschoots op tijd in Bedum voor de eerste training in het nieuwe jaar van de SV Bedum Oldstars. Vanuit een nog rustige kantine zag ik Nanno en Janno al bezig met pionnen, loopladders en doeltjes zodat duidelijk werd dat er wat moest gebeuren. Maar eerst werden de handen geschud omdat het nieuwe jaar ondertussen al weer een dag of acht onderweg was. Na dit gebeuren was daar ook het eerste fluitsignaal en was er de mededeling dat onze nestor Romke Streurman was gestopt als voetballer. De knieproblemen waren zo ernstig voor onze 82-jarige teamgenoot dat hij had besloten om een punt achter zijn carrière als Walking Footballer te zetten. Persoonlijk vind ik dat jammer maar vindt het wel knap dat Romke toch tot ver over zijn tachtigste heeft kunnen voetballen. Door het stoppen van Romke is er nu een andere nestor en dat is Bram Bakker. Bram is met zijn 72 jaar nu de oudste van de groep en wat hij direct ‘vierde’ met blessureleed. Want een kwetsuur van voor de feestdagen bleek nog niet volledig hersteld zodat Bram op deze eerste training in het nieuwe jaar vroegtijdig moest afhaken. Nadat de spieren waren opgewarmd met loopladderoefeningen stonden er wat pass/trapvormen op het programma. Ik moet zeggen dat de oefeningen met de bal bij mij wat moeizaam gingen omdat ik mij keurig aan het door Jan van Woudenberg toegestuurde trainingsschema had gehouden en de baloefeningen even had laten liggen. Een schema wat er als volgt uitzagDit waren de trainingen die ik in mijn mail zag staan en die ik daarom ook maar heb gedaan. Trainingen die er voor zorgden dat er zeker geen kilo’s bijkwamen en wat ik ook absoluut niet wilde. Dus wat dat betreft, Jan bedankt voor het toegestuurde trainingsschema. Maar er waren meer ‘stars’ die het lastig hadden bij de pass en trapvorm. Maar dat kwam mede door het soort oliebol wat men had gegeten en de hoeveelheid alcohol wat men had gedronken. Aan het slot van dit gebeuren legde Nanno uit welke vorm we volgende week gingen doen. Een vorm die hij Danny Buijs bij Groningen ook had zien doen. Persoonlijk lijkt het mij geen tof idee om oefeningen van FC Groningen na te bootsen. Want in de eerste seizoenshelft lieten de Groningers voetbal zien wat je bijna deed besluiten om naar een programma zoals’ Hond zoekt de Mol’ of ‘stuur de fietsende rechter het bos in ‘ te kijken. Wat dat betreft heb ik liever dat Nanno zijn vriend Sjaak Swart even wat beelden laat maken van oefeningen van Ajax. Een actie die alleen maar winnaars oplevert. Wij krijgen via die beelden prima oefenstof toegestuurd en Sjaak wordt direct als ambassadeur van het Walking Football geëlimineerd. Want het benoemen van Sjaak tot ambassadeur van het Walking Football mogen we rustig als een van de rampen van 2018 zien. Na de pass/trapvormen was het tijd voor de partijvormen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij als zwaar linksbenige voetballer stokongelukkig voelde. Dit omdat we op een andere locatie moesten spelen omdat de kant waar we normaliter trainen gerepareerd moest worden omdat vuurwerk voor brandgaten in het kunstgras hadden gezorgd. Maar gelukkig is alles te verhelpen want op een gegeven moment was een nepgrasexpert druk met het repareren van het veld en waar hij prima in slaagde zodat ik mij volgende week weer happy mag voelen op onze eigen kant. De partijtjes die we speelden waren overigens goed aan elkaar gewaagd want met uitslagen van 2-1, 0-1 en 1-3 is prima mee te leven al had ik liever drie gewonnen. Na de uitloopronde, met een veelvoud aan moppen, was daar opeens Seija Jansen langs de lijn. Seija was enkele weken geleden ernstig ten val gekomen waarbij ze een schedelbasisfractuur had opgelopen. Maar gelukkig loopt ze er weer en wat door alle ‘stars’ op de juiste waarde werd geschat en wat als een mooie afsluiting van een eerste training werd gezien. In de kleedkamer ging het vervolgens nog even over mijn activiteiten als verslaggever voor deWant op een van de foto’s was ik duidelijk te zien en waarom dat was heb ik maar even uitgelegd. Het is altijd handig wanneer je een alibi hebt richting het thuisfront en wat ik had met deze foto. Alleen is het een beetje overbodig omdat Martine mij verslagen even vaak leest dan dat ze naar RTL Boulevard of nog erger, Hart van Nederland, kijkt. Dat doet ze dus nooit zodat ook mij ‘alibifoto’s’ geen zoden aan een zwaar bevuilde dijk zullen zetten. Zwaar bevuilde dijken die Jacob Venema en mij wel op een idee brachten. Er ontstond een plan om in de nacht van zondag naar maandag, we hebben eerst andere verplichtingen, op jacht te gaan naar hesjes. Want we willen eigenlijk wat nieuwe kleuren aan ons huidig hesjesbestand toevoegen. Rood, Groen en lichtblauw hadden daarbij onze voorkeur en daarom het verzoek aan de vrijwilligers, mochten jullie bij het bezoek aan de dijken hesjes tegenkomen, laat die maar liggen. Want zoals de zaken er nu voorstaan is de kans groot dat wij die als echte jutters in de nacht van zondag naar maandag komen ‘jutten’