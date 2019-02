We mogen weer... want het voetballen is van iedereen

Na een voetballoze periode van drie weken is het weer zo ver dat we woensdag 9 januari als Walking Footballers van SV Bedum weer het kunstgras op mogen. Dat stond er in de mail van coördinator Jan van Woudenberg die waarschijnlijk bang was dat de vele gourmetschotels, kalkoenen, fazant, alcoholische versnaperingen en oliebollen ons geheugen had aangetast.De mail van Jan vond ik persoonlijk een overbodige omdat de datum 9 januari al drie weken in mijn geheugen gegrift staat. Ik had wat dat betreft geen mail nodig om te weten dat er weer een periode van een keer per week mogen voetballen aan zat te komen. Ik zeg met nadruk voetballen want ook in 2019 gaan we in Bedum gewoon door met waar we in 2018 mee zijn geëindigd, rennen met de bal aan de voet is verboden maar zonder bal aan de voet is het ... leef je uit. Iets wat ik trouwens ook op bovenstaande foto ook zag. Een foto die was geplaatst bij een van de vele columns van Jan Dirk van der Zee. Jan Dirk is zoals velen niet zullen weten directeur amateurvoetbal bij de KNVB. Dat is een mooie job en waar hij via zijn columns over vertelt. Columns waar ik niemand zal mee vermoeien. Want een stukje tekst uit zijn laatste column is: ‘.’ zegt wel genoeg. Ik denk dat de kleine verenigingen wel blij zijn met Jan Dirk maar dat even terzijde. Het gaat in deze om de foto bij het artikel. Een foto van een aantal zestigplussers dat iets doet wat volgens de KNVB en ouderenbond niet mag. Want op de foto is duidelijk te zien dat er iets meer gedaan wordt dan alleen maar ‘Walkingen’. Dat geeft ook niet, maar stop dan als ouderenbond en KNVB met dat schijnheilig geneuzel. Laat ook de net zestigplussers genieten van het spelletje door ze iets meer bewegingsvrijheid te geven. Daar moest ik aan denken toen ik de foto zag waarop twee voetballers in een duel was verwikkeld. Iets wat bij het voetballen hoort. Tijdens de afsluitende partijtjes in Bedum komen dat soort duels ook voor en waar niemand hinder van ondervindt. Maar wat velen vinden ben ik het wel mee eens, de KNVB heeft last van ‘pamperziekte’. Dat zie je bij de jeugd waar men tot tien jaar geen kampioen meer kan worden en dus ook niet weet wat tweede, derde enz worden is. Dat is namelijk zielig voor de andere ploegen. Rot op denk ik dan, dat was in onze jeugd niet anders. Dan werd je ook niet ieder seizoen kampioen. Maar ik geloof niet dat er een voetballer is die daar een ‘trauma’ aan heeft overgehouden. Dat pamperen zie je ook terug in het Walking Football. Mannen die nog prima mobiel zijn mogen niet meer doen wat ze nog wel kunnen. Dat is niet alleen vreemd maar ook frustrerend maar wat de KNVB en zijn kompaan in het ‘kwaad’, de ouderenbond, niet begrijpt of willen begrijpen. Dat is niet alleen jammer maar ook een beetje lullig naar beginnende zestigers die er daardoor vanaf zien om hun kicksen weer uit de kast te halen. Nog een kreet van de directeur wasHet antwoord is simpel, door te stoppen met pamperen bij zowel de ouderen als jeugd. Want als ik bij de ouderen blijf, voor iedereen komt de dag dat je als Walking Footballer blij bent dat een jongere of mobielere teamgenoot voor jou het ‘loopwerk’ doet zodatwekelijks een potje kan voetballen