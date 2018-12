Tijdstraffen in de A-categorie? Gewoon doen al kost het de KNVB geld.

Een paar weken geleden was daar opeens een opmerking voor aanvang van een wedstrijd, wordt het niet eens tijd om ook in de A-categorie met tijdstraffen te gaan werken. Een opmerking waar ik het roerend mee eens ben.De opmerking toen kwam vanuit het niets uit de lucht vallen maar werd al snel het onderwerp van een serieuze discussie. Een discussie die al snel overging in een gesprek omdat allen die in de bestuurskamer aanwezig waren het roerend met de opmerking eens waren. Een vorm van snelrecht noemde iemand de tijdstraffen die in de B-categorie kunnen worden uitgedeeld. Iets wat ook prima toegepast zou kunnen worden in een categorie hoger zodat een speler zich wel 2x bedenkt voor hij verhaal gaat halen bij een scheidsrechter. Op 24 november was ik aanwezig bij het Katsu Gala in Winsum waar niet een van de 36aanwezige vechters het in zijn of haar hoofd haalde om te protesteren bij de arbiter. Niks protesteren, de arbiter was de baas en de vechters hadden dat maar te accepteren. Dit weekend zag ik ook weer gele kaarten gegeven worden voor commentaar op de leiding en soms had dat moeten gebeuren maar werd het niet gedaan. Een gele kaart in een wedstrijd gegeven doet een speler of team op dat moment geen pijn. De zondaar voetbalt verder en het team blijft compleet. Hoe anders is dat in de B-categorie waar een speler voor tien minuten naar de kant kan worden gestuurd. Een regel die men wat mij betreft ook in de A-categorie mag invoeren. Gewoon lik op stuk beleid waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. De kaartenpakker mag even voor tien minuten stoom afblazen, het team voelt zich genaaid en gaat hopelijk verhaal halen bij hun teamgenoot en het kan gebeuren dat het duel opeens een andere wending krijgt. Kortom voldoende redenen om dat zo snel mogelijk in te voeren vond de ‘bestuurskamer’. Natuurlijk kwam nog wel even aan de orde of het wel goed was voor de spieren van een speler dat hij tien minuten stil moest staan. Daar kan het antwoord kort op zijn. Dat kan prima wanneer je ziet in wat voor outfits spelers soms op het ‘bankie’ zitten. Maar of het er ooit gaat komen, de tijdsstraf in de A-categorie, ik durf het te betwijfelen. Want de A-categorie is een beetje de melkkoe van het amateurvoetbal. Worden er in de B-categorie evenveel kaarten geregistreerd worden dan er boodschappen op een onbewoond eiland gedaan kunnen worden, in de A-categorie lopen rapporteurs rond die de arbiters nauwlettend in de gaten houden. En kan een arbiter een kaart niet met de mantel der liefde bedekken door hem te seponeren. Dat is vervolgens weer kassa voor de bond die voor iedere gegeven kaart weer wat eurootjes tegemoet kan zien. Dus wat dat betreft heeft de bond er misschien wel helemaal geen belang bij dat er ook in de A-categorie met tijdsstraffen gewerkt wordt. Want nu komen er alle weekenden vrachten aan euro’s binnen die de bond anders zou mislopen en waar zouden anders de in sommige gevallen meer dan modale salarissen van betaald moeten worden