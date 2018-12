Mijn weekendmoment: De week van de onderuitglijdende scheidsrechters.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Mijn weekendmoment zou ik deze week ook mijn ‘weekmoment’ kunnen noemen want het was de week van de onderuitglijdende arbiters en wat ook nog eens hun eigen schuld was. In de periode dat een arbiter uit Grijpskerk een van mijn grote criticasters was schreef ik een keer een artikel over het schoeisel van de heren, dames kom ik bijna niet tegen, scheidsrechters. Het artikel ging over de schoenen waarop arbiters zich proberen staande te houden op een door de regen glad geworden veld. Ik dicht mij door mijn werkzaamheden bij vroeger Sjoerd van der Baan wel enige kennis van zaken toe waar het gaat over wat voor type schoen het beste geschikt veld. Zo weet ik dat op een wat drassig veld nopjes 4x 13 en 2x 16 een uitstekende keuze is. Voor een keeper zou ik 6x 16 aanbevelen om zo toch de juiste grip te houden. Voor een droog veld zou ik ‘rubbers’ kiezen omdat schroefnoppen om een hard en droog veld nu eenmaal in je voeten drukken. Weetjes die je vroeger leerde maar waar teveel verkopers en verkoopsters tegenwoordig evenveel verstand van hebben dan een haring van patat bakken. Maar ook de koper weet er te weinig van af want anders ga je als spelers en scheidsrechters niet op ‘ski’s’ op een nat veld lopen. Deze week zag ik twee arbiters onderuit gaan omdat ze niet het juiste schoeisel droegen. Iets wat ik wel vaker heb zien gebeuren en waar ik dus niets van begrijp. De meeste arbiters lopen in ‘gelikte’ tenues die aan de nieuwste trend voldoen maar ze lopen op ‘pantoffels’ die in sommige gevallen bijna uit een kringloopwinkel komen. Merkloze ‘stappers’ met een profiel die een vergelijking met de slicks waar Max Verstappen op een droge baan mee rond rijdt glansrijk kunnen doorstaan. Persoonlijk vind ik dat niet slim want zondag in Warffum had het wat dat betreft ook heel anders kunnen aflopen. Iets wat dinsdag niet anders was en wat ook geldt voor het vorig seizoen toen een arbiter op zijn ‘ski’s’ alle kanten op gleed. Voor een arbiter, ik heb even gekeken toen ik een paar schoenen voor nepgras kocht, hoeft het allemaal niet zo duur te worden. Want voor 100 euro heeft hij een paar schoenen met noppen en een paar voor nepgras. Dus even vijf week je vergoeding aan de kant zetten en je bent al een heel eind op pad en wat je op zeker een glijpartij met vervelende gevolgen gaat schelen.