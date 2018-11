Walking Football Toernooi: als spelleider KNVB en FC Groningen was ik weggegaan

Onder mijn artikel op Puurvoetbalonline met als kop,kwam onderstaande reactie binnen. Een reactie die bij mij wat vreemd overkomt wanneer je achteraf de geluiden hoort dat er minimaal een arbiter was die wel in de Bedum-style floot en daar alle lof voor kreeg en waardoor ik beheerder van mijn eigen website op onderstaande reactie reageer.Ik heb de opmerkingen van dhr Wiltens goed gelezen en op het punt van communiceren moet ik hem gelijk geven. Dat is duidelijk niet goed geweest. Dat was andersom ook het geval want had ik geweten dat ik niet mocht versnellen om vrij te lopen of een bal binnen te houden dan was ik mooi in Ezinge gebleven en had daar wel een duurloopje gedaan. Maar ik weet heel zeker het toernooi gespeeld zou worden volgens ‘onze’ regels. Maar helaas ging daar iets fout en wat jammer is. Waar ik mij echter aan stoor bij het commentaar van dhr Wilkens is de opmerking, ik laat mij niet in met wat er in Bedum gebeurt. Dat is geen opmerking die een spelbegeleider KNVB en FC Groningen behoort te maken. Als spelleider ben je neutraal of je doet je best om het te zijn. Verder vind ik dat de dhr Wiltens voor heel veel mensen praat die woensdagmorgen t prima zelf hadden kunnen zeggen van, hallo Bedum dit hadden we niet afgesproken en daardoor doe ik niet mee.” Maar uit betrouwbare bron weet ik dat iedereen het wel naar zijn of haar zin heeft gehad en wie dat niet had, ging naar huis of had dat kunnen doen. Zo simpel is het verhaal waarbij ik ook vind dat de ‘kift’ richting SV Bedum maar eens afgelopen moet zijn. Want ik snap het probleem van dhr. Wiltens echt niet. Als spelleider had hij ook terug kunnen gaan naar zijn woonplaats want in niets was hij verplicht om te blijven. Zo heb ik dat woensdagmorgen ten minste ervaren. Ik wist dat de P van plezier voor mij ver achter de horizon zou liggen wanneer we volgens de regels die mij totaal niet aanspreken zouden spelen. Maar dhr. Wiltens heeft dus de keuze gemaakt om te blijven, precies eender dan alle andere heb ik begrepen. En daarom plaats ik ook de bescheiden mening dat je dan na afloop ook niet moet ‘piepen’. Dan moet je gewoon de soep en broodjes laten staan en huiswaarts keren. Nogmaals ik ben het met de opmerking over de communicatie eens maar de opmerking,slaat nergens op. Want laten we eerlijk zijn, denkt dhr. Wiltens nu echt dat er bij die andere 350 verenigingen met Walking Football in het pakket niet gerend wordt. Dan help ik hem graag uit die droom want natuurlijk wordt daar ook gerend tot dat iemand op een leeftijd komt dat hij of zij dat niet meer kan. Een moment wat een keer gaat komen en je dan je actieradius aan gaat passen of een conclusie moet trekken. Donderdag kocht ik mij een paar nieuwe voetbalschoenen omdat mijn oude kicksen de container in konden. Nieuwe schoenen wat mijn laatste wel zullen zijn. Want als liefhebber verzorg ik mijn schoeisel goed. In Bedum trainen we ongeveer veertig keer per jaar dus een jaartje of vijf of iets meer zullen ze het wel volhouden en dan is het denk ik wel mooi geweest. Want nu al weet ik al dat het voetballen als gastspeler of het spelen van een toernooi voor mij voltooid verleden tijd is zodat mijn schoenen niet exceptioneel gaan slijten . Ik heb er namelijk geen zin in om tegen mijn natuur in te voetballen. Want dat is het verhaal, er zijn regels opgesteld die niet alleen mijlenver van het voetballen afstaan zoals wij het vroeger hebben geleerd maar het zorgt, dankzij de onnatuurlijke ‘loopacties’, ook nog eens voor een grotere kans op blessures. Maar over dat laatste hoor ik dhr Wiltens niet over want die loopt als spelbegeleider KNVB en FC Groningen, wat dat ook mag inhouden, liever in het gareel van de meute mee i.p.v. dat hij zich eens gaat verdiepen in waarom er in Bedum zonder bal gerend wordt en waar hij als ambassadeur van het Walking Football misschien zijn voordeel mee kan doen.