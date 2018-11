Training SV Bedum Oldstars: Ik had beter een duurloop kunnen gaan doen.

Voor woensdag 28 november stond er op het sportcomplex van SV Bedum een toernooi op het programma. Een toernooi wat voor mij al een einde aan kwam voordat het was begonnen.Bij aankomst in Bedum werd mijn hulp direct gevraagd voor het opentrekken van de blikken met soep. Soep wat de inwendige mens moest versterken nadat er de nodige arbeid was verricht. Na dit klusje was er koffie met cake voor iedereen die binnenkwam druppelen voor een toernooi dat volgens de ‘Bedum-style’ gespeeld ging worden. Nadat Nanno iedereen welkom had geheten was het tijd voor het gereed maken voor het toernooi waarbij er voor mij een euvel van ernstige aard aan de horizon verscheen. Een van mijn voetbalschoenen had besloten dat het mooi was geweest. De bovenkant was voor een groot gedeelte van de zool gescheurd zodat het voetballen op dit exemplaar geen optie meer was. Maar gelukkig had Nanno nog een paar extra ‘wondersloffen’ meegenomen zodat ik toch aan het toernooi kon gaan deelnemen. Na een korte warming-up was het moment daar om te starten met de partijtjes van iedere keer twaalf minuten. Maar aan dit gebeuren kwam ik helaas niet toe want opeens hoorde ik de kreet van de arbiter die onze partij zou fluiten dat hij al het rennen ging affluiten. Iets waar ik mij over verbaasde omdat dit zo niet was afgesproken. Voor mij was het vervolgens helder. Voetballen volgens regels die anders zijn dan die men in Bedum als groep heeft bedacht zijn mijn ‘plakje cake’ niet. Dan is er voor mij maar een optie en dat is versneld terugkeren naar het pittoreske Ezinge waar Martine verbaasd was maar mij na mijn uitleg begreep en mijn grote vriend Bietsj blij was. Die was blij omdat hij nu een extra rondje mocht lopen met iemand die even stoom moest afblazen. Dat moest ik omdat ik er heel slecht tegen kan wanneer datgene wat afgesproken is opeens veranderd en ‘we ‘ daar opeens maar volgzaam in moeten zijn. Dan zal mijn karakter mij misschien in de weg zitten en dat is dan maar zo. Maar als er dan nog even op een bepaald gezegd wordt dat ook het ‘rennen ‘zonder bal, waar gaat het over bij zestigplussers denk ik dan, wordt afgefloten dan kan de soep nog zo lekker zijn en de broodjes heerlijk vers maar dan is het einde toernooi voor mij. Iets wat overigens direct ook van toepassing is op welk toernooi wat in de toekomst gaat volgen. Zo werd het dus geen voetbal op een koude woensdagochtend waarop ik extra vroeg was opgestaan om het verslag van Loppersum-vv Winsum, wat op dinsdagavond was gespeeld, voordat ik naar Bedum vertrok op de redactie te hebben. Iets wat ik met alle plezier doe omdat het voetballen mij nog steeds veel plezier bezorgt maar waar ik op mijn terugreis naar huis toch even anders over dacht. Want om heel eerlijk te zijn dacht ik, had ik maar voor mijn rondje Ezinge-Aduarderzijl-Feerwerd-Ezinge gekozen. Want dan had ik meer plezier gehad dan dat ik nu beleefde aan een toernooi zoals het niet was afgesproken.