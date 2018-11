De voetballiefhebber kan deze week volop kiezen

Deze week staat het bekervoetbal volop in de schijnwerpers. Niet in het weekend maar de amateurverenigingen mochten kiezen tussen de dinsdag, woensdag of donderdag als speeldag.Vanavond, dinsdag 27 november, staat in Winsum het duel tussen Loppersum en vv Winsum op het programma. De Lopsters worden in deze als thuisploeg genoemd omdat het duel Loppersum-vv Winsum elders gespeeld moest worden. Dit omdat de derdeklasser op het eigen complex niet over een installatie beschikt waaronder een wedstrijd kan worden gespeeld. Dat zorgde dat Loppersum door de bond gesommeerd werd, netjes vragen was geen thema, om naar een locatie uit te wijken waar wel een lichtinstallatie aanwezig is om een avondwedstrijd te spelen. De Lopsters hadden natuurlijk wel wat mogelijkheden om uit te wijken. Want een aantal jaren geleden werd er een keer in Middelstum tegen Harkemase Boys gespeeld en waar toen bijna 800 toeschouwers voor naar Middelstum kwamen. Die optie zal ook nu misschien wel besproken zijn en misschien had men ook nog naar Spijk kunnen uitwijken. Maar het is gewoon Winsum geworden en wat natuurlijk niet onlogisch is. Natuurlijk moeten de Lopsters nu reizen maar Winsum is de wereld niet uit en om eerlijk is eerlijk te zijn, een duel tussen Loppersum en Winsum zal in Spijk of Middelstum geen karrenvrachten aan toeschouwers trekken. Iets wat zeer waarschijnlijk in Winsum ook niet gaat gebeuren omdat er deze week ook volop in de Champions League gespeeld wordt. Misschien weet men dat binnen de bond niet maar Nederland wordt in deze competitie door Ajax en PSV vertegenwoordigd. Dat zorgt dat er op een koude novemberavond voor de voetballiefhebber keuze is. De voetballiefhebber kan namelijk kiezen voor, zoals vanavond AEK Athene-Ajax, of het ‘gevecht’ aan gaan met de kou bij het duel tussen Loppersum en vv Winsum. De keuze is voor mij niet moeilijk. Een voetbalwedstrijd in de openlucht gaat bij mij altijd voor een TV-duel omdat het negentig minuten naar het kijkkastje gluren steeds minder mijn ding wordt. Maar zo denkt niet iedereen want er zullen er zijn die wel voor de warme huiskamer kiezen. Iets wat morgenavond niet anders zal zijn wanneer Rood Zwart Baflo in Warffum zondag hoofdklasser Achilles 1894 als tegenstander gaat ontmoeten. Inderdaad in Warffum want ook de Bafloërs moeten op een ander complex spelen omdat ook op het Coop Verstraete Sportpark geen goede lichtinstallatie aanwezig is. Lekker dan voor een vierdeklasser, dan heb je een prachtig affiche maar wordt die je door de neus geboord door een bond die zijn eigen bekertoernooi niet serieus neemt. Want ik ben het met de geluiden uit Baflo eens dat wanneer het duel tegen Achilles 1894 op zaterdagmiddag was gespeeld dit de thuisclub geen windeieren had gelegd. Nu is de kans groot dat er in zowel Winsum als ook in Warffum voor een handjevol toeschouwers en een ‘verdwaalde ooievaar' gespeeld gaat worden en wat jammer is. Want ook Loppersum-vv Winsum is een affiche die op een zaterdagmiddag de nodige toeschouwers had getrokken. Maar helaas hebben de medewerkers van de bond anders beslist. Medewerkers waar ik bijna zeker van weet dat ze vanavond of morgenavond nergens langs de lijn te vinden zullen zijn