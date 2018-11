Mijn weekendmoment: Beide scheidsrechters waren geen kaartenpakkers

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijnIn het weekend wat achter ons ligt mocht ik bij twee duels langs de lijn staan. Met mijn schrijfblokje en drie balpennen om er zeker van te zijn dat ik alles kon noteren wat er zaterdag bij Ezinge-Noordpool en zondag bij het duel tussen Eenrum en TLC gebeurde. Doelpunten, gele en rode kaarten, alles moet genoteerd worden voor een verslag wat op maandag zo correct mogelijk, ook ik maak gelukkig soms fouten, in de Ommelander Courant moet verschijnen. Wat het bijhouden van de gele en rode kaarten betrof had ik een ‘makkie’ want in beide duels waar ik langs de lijn stond werd er geen kaart getrokken. De wedstrijd in Feerwerd werd gefloten door scheidsrechter Olaf Smit uit Haren. Olaf ken ik al wat langer en ik moet zeggen zijn manier van fluiten geeft mij altijd een goed gevoel. Olaf spreekt namelijk de voetbaltaal en wat voetballers begrijpen wanneer ze een beetje slim zijn. Tegen een arbiter die de voetbaltaal spreekt moet je niet lopen klieren want dan wordt je verbaal even in de hoek ‘geparkeerd’. Zo was daar het moment dat Ezinge een strafschop kreeg en de ‘boosdoener’ van menig scheidsrechter een gele of misschien wel rood had gekregen omdat dit in de handleiding van ‘hoe maak ik de KNVB wat rijker’ staat. Maar Olaf vond de straf van een strafschop voldoende en waar ik het helemaal mee eens was. Zo kregen Ezinge en Noordpool een arbiter die hun lekker liet voetballen en wat het publiek een als kijkspel prima wedstrijd opleverde. Een dag later was ik in mijn geboortedorp Eenrum waar het duel tussen Eenrum en TLC onder leiding stond van Jan Kuipers uit Assen. Jan had ik al een paar jaar niet meer zien fluiten want gezien de aankondigingen op Facebook van de flamboyante arbiter fluit hij vaker in Drenthe of oost-Groningen dan in onze contreien. Jan is de jongste niet meer dus wordt het een belopen van een wedstrijd allemaal wat minder maar met zijn natuurlijk gezag is nog steeds niets mis mee. Want verbaal zet de ervaren Jan Kuipers iedere voetballer nog even op zijn plaats en wat ook zonder morren door het ‘slachtoffer’ werd geaccepteerd. Ook Jan Kuipers had zondag geen kaarten nodig om het duel tussen Eenrum-TLC in de juiste banen te leiden en zoals er gelukkig nog een paar meer zijn. Maar helaas zijn er teveel die denken dat het met kaarten zwaaien voor meer rust in het veld zorgt. Maar tegen diegene zou ik willen zeggen, ga eens bij Olaf Smit of Jan Kuipers kijken want dankzij deze twee prima arbiters had ik zaterdag en zondag een makkie,