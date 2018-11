Training SV Bedum Oldstars in het teken van kou en prima partijvormen.

De training van de SV Bedum Oldstars stond deze week in het teken van een paar graden boven nul, een verkorte versie van de ‘terrible twentys’ en prachtige partijvormen.Het was woensdagmorgen gelukkig niet zo koud als een dag eerder maar koud genoeg om er voor te zorgen dat ook Massoud toch maar besloot om in een lange broek te gaan trainen. Maar eerst was daar nog even het gesprek over het toernooi wat er aan zit te komen. Een toernooi met deelname van niet alleen teams uit Bedum maar ook uit Groningen, Garmerwolde en Winsum en wat voor woensdag 28 november op het programma staat. Na de uitleg van Nanno was daar het moment om onze vogelexpert Hans Drenth weer welkom te heten. Hans had weer honderden parkietjes, kanaries, Vlaamse reuzen en andere soorten roofvogels gekeurd zodat ze weer een jaar mogen vliegen. Wat dat betreft heeft een vogelkeuring wel een overeenkomst met een autokeuring. De groep was ook deze morgen weer groot al waren er wel een paar ‘stars’ die verstek moesten laten gaan. Zo was nestor Romke Streurman afwezig en waren ook Geert Brands, Hans Apotheker, Herman, Klaas Kruizenga, Bertus Bolhuis, Hans Spier en Ronald Jansen nog afwezig. Toch werd het weer dringen in de kleedkamer der talenten want ik krijg steeds meer het idee dat die kleedkamer is magisch heeft. Het omkleden duurde voor de meeste mannen wat langer omdat het duidelijk was dat er even wat meer kledingstukken nodig waren om de kou te trotseren. Wat dat betreft is het leuk dat ik er een kilootje of dertien af gesport heb maar dat zorgt wel dat je sneller koud bent. Voeg daarbij de dommigheid dat je geen handschoenen mee naar Bedum had genomen, lagen thuis keurig op kastje, en dan weet je dat je het koud gaat krijgen. Maar gelukkig ging het na een verkorte versie van de ‘terrible twentys’ snel naar de partijvormen waar ik niet alleen wel blij van word. Het 6:6 in een kleine ruimte met vier doeltjes is prachtig om te doen en waar je ook als voetballer op ‘leeftijd’ nog steeds blij van wordt. Na deze prima partijvorm was het de hoogste tijd voor ons mini-toernooi wat drie partijtjes van een prima niveau werden. Er werd goed gecombineerd en zelfs onze ‘Rubberen Robbie’ uit Eelde, in het dagelijks leven Jabbar Mobareky, deed diverse pogingen tot het overspelen van de bal naar iemand die al de hele morgen zijn teamgenoot was. De eerste partij werd door ons gewonnen maar wat in partij 2 niet ging. Dat werd een partij op het scherpst van de snede want spelen tegen mannen als Jacob Venema en Cor Smid betekend dat je even met je ‘bek op het stuur’ moet. Dan wordt het even aanpoten zoals men ook wel zegt. Ondertussen stond er ook een bekende langs de lijn want Ronald Jansen kwam even bij de training kijken. Ronald zijn echtgenote Seija is enkele weken geleden zwaar ten val gekomen en is op dit moment even weer thuis. Maar helaas voor Ronald en Seija is het wachten op een plaats in Beatrixoord waar ze verder moet revalideren. Maar Ronald kwam even langs en dat voelde goed moet ik zeggen. Want allemaal hebben we wel een zwak voor onze ‘praatjesmaker’ die we gelukkig vanaf volgende week weer gaan terugzien op het ‘heilige’ nepgras van Bedum. Partij twee werd uiteindelijk een 2-2 gelijkspel en de derde partij werd weer gewonnen door een prima team waar Nanno mij bij in had gedeeld. Kortom een lekkere training werd het zeker hoewel mijn handen het iets minder naar hun zin hadden. Na de training was het nog even tijd voor de moppentrommel terwijl Otman ondertussen een nog niet gevonden bal weer op wist te sporen. Dat is ook goed dat Otman dat doet want hij heeft daar namelijk aparte schoenen voor gekocht. Want ga je met zwarte schoenen de bosrijke omgeving rond het hoofdveld in en je verdwaald dan heb je een probleem. Otman heeft dat probleem niet want zijn schoenen zijn op ruim een kilometer afstand al zichtbaar zodat het de Koning heeft behaagd om Otman te bevorderen tot secretaris-generaal der ballenzoekers. Een onderscheiding wat betekent dat alleen hij de bosrijke omgeving rond het hoofdveld onveilig mag maken. Na de training was het tijd voor een warme douche en ……warme chocolademelk en een mars. Ik weet dat diverse gezondheidsgoeroe ’s nu vlekken in hun nek krijgen maar dat boeit mij helemaal niets. Gewoon je eigen kop volgen en wat ik verder op de woensdag ook heb gedaan door het stemmen in mijn ‘nieuwe ‘ gemeente over te slaan. En dat was iets wat, zo las ik vanmorgen, bijna de helft van de inwoners van het Westerkwartier ook had gedaan.