Rood Zwart Baflo wordt een mooi affiche door de neus geboord

Deze week heeft de loting plaatsgevonden voor de volgende ronde in het KNVB Bekertoernooi voor amateurs. Een loting die vierdeklasser Rood Zwart Baflo gekoppeld heeft aan zondag hoofdklasser Achilles 1894 uit Assen.Als vierdeklasser een hoofdklasser mogen ontvangen, wie wil dat niet in welk bekertoernooi dan ook. Dat zijn toch de krenten in de pap voor een team dat als winnaar van zijn poule een ronde door mocht gaan. Een volgende ronde waarin de Bafloërs als tegenstander BNC hadden geloot. Maar de formatie uit Finsterwolde zag geen kans om op woensdag 7 november een team in het veld te krijgen. Lullig voor Rood Zwart maar vanuit BNC gezien niet vreemd met het idee dat je rond middernacht weer thuis in Finsterwolde was. Want 7 november was een woensdag en dus moest er in de avonduren gespeeld worden en de volgende ochtend weer worden gewerkt of richting school gegaan worden. Maar het spelen in Baflo ging sowieso niet lukken omdat men daar niet over een lichtinstallatie beschikt. Dat zorgde dat Rood Zwart Baflo dus bij de buren, Warffum in dit geval, moest aankloppen met de vraag of men daar kon spelen maar wat uiteindelijk dus niet nodig was. Het niet komen van BNC zorgde dat Rood Zwart Baflo doorging naar de volgende ronde en waar deze week voor werd geloot. Voor de Bafloërs rolde er een prachtige tegenstander uit koker met zondag hoofdklasser Achilles 1894 uit Assen. Een kneiter van een affiche voor Baflo en omstreken want de keren dat er een hoofdklasser op het Hogeland komt voetballen is bijna even zeldzaam dan dat er een UFO op het COOP Verstraete sportpark in Baflo komt landen. Bij een dergelijke loting zou je denken dat alle registers wel opengetrokken kunnen worden voor wat een mooie voetbalzaterdag moet worden. Maar helaas ligt het even anders want de tweede KO-ronde wordt midweeks afgewerkt. Niet in een de periode van dat alle lammetjes heerlijk dartelen in de wei maar gewoon in de laatste week van november. Op 27-28-29 november gaat er gespeeld worden waarbij dus ook het duel tussen Rood Zwart Baflo en Achilles 1894 op de rol staat. Dat wordt voor RZB dus weer uitwijken naar de buren met een affiche wat je graag in je eigen dorp had willen spelen. Maar het wordt dus weer Warffum waar men uiteraard hoopt dat Achilles 1894 wel naar Warffum komt. Want ook Warffum had op 7 november uiteraard zijn voorbereidingen getroffen voor het duel RZB-BNC. Maar of het voor Rood Zwart Baflo mooi affiche ze heel veel publiek gaat opleveren denk ik eerlijk gezegd niet. Want op de avonden dat er in het amateurvoetbal op last van de KNVB gebekerd moet worden spelen PSV en Ajax in de Champions League. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat men dat binnen de KNVB niet wist en dat geeft aan dat men zijn eigen bekertoernooi absoluut niet serieus neemt. Want het zal maar een gure novemberavond zijn, en wat er aan zit te komen wanneer we de weerprofeten mogen geloven, dan komt er geen publiek naar wat voor Rood Zwart Baflo een mooi hoogtepunt in zijn historie had kunnen zijn. Maar wat ze nu, door een naar alle waarschijnlijkheid een toch wat mindere ambiance , door de KNVB door de neus wordt geboord