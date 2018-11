Mijn weekendmoment: Medelijden met Kloosterburen

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Ieder weekend gebeurt er inderdaad wel iets wat het er bij stilstaan waard is. Zo was daar zaterdag de teleurstelling bij VVSV’09 dat in de laatste minuut met 2-1 onderuit ging tegen ZEC. Maar mijn weekendmoment speelde zich deze keer op de zondag af toen ik voor de Ommelander Courant aanwezig was bij het duel tussen Warffum en Kloosterburen. Een streekderby die in het verleden vaak bol stond van strijd en passie. Iets wat in deze editie een lastig verhaal ging worden want in Warffum werd het deze zondagmiddag een strijd tussen een Warffum waar de spelers al een aantal jaren samenspelen en Kloosterburen waar men blij is dat ze iedere week weer een team in het veld kunnen brengen. Kloosterburen zat het vorig seizoen sportief gezien al in zwaar weer en wat er dit seizoen niet beter op geworden is. Er stopten na vorig seizoen een aantal spelers bij het eerste team en een aantal vertrok naar elders om daar hun geluk te beproeven. Dat laatste kan en is ook iedereen vrij in maar voor een kleine vereniging, en wat Kloosterburen is, zeer vervelend. Want een selectie van een gemiddelde vijfdeklasser bestaat namelijk allesbehalve uit twintig spelers. Een trainer mag blij zijn dat hij vijftien spelers tot zijn beschikking heeft die capabel voor het eerste elftal. Dat laatste heeft Kloosterburen helaas niet en wat absoluut geen verwijt is. Sterker nog die vind ik gewoonweg jammer voor een mooie club. Want dat is Kloosterburen namelijk, een mooie warme club die, precies als veel verenigingen, een groot aantal vrijwilligers heeft. Maar daarnaast heeft de vijfdeklasser uit het over een paar maanden weer voor even Kronkeldörp een supertrouwe aanhang die zondag ook weer in Warffum present was. Een trouwe aanhang die zag dat hun favorieten er met 11-0 af gingen tegen een niet eens geweldig spelende thuisploeg. Want had de thuisploeg, dat wel gedaan dan was het misschien wel 20-0 of meer geworden. Maar gelukkig bleef die blamage de gasten bespaard want verliezen met 11-0 is al erg genoeg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het sneu vond voor de gasten dat ze er met dubbele cijfers af gingen tegen een Warffum waar men na afloop, en terecht, verbaasd was over de uitslag. Maar wie het team van de gasten had gezien zou begrepen hebben dat Kloosterburen al bij voorbaat kansloos was. Met boys van O-17 in de basis moeten beginnen, een aantal blessures en spelers op posities waar ze nog nooit hebben gespeeld is ‘killing’ tegen een tegenstander die al een paar jaar samenspeelt en fysiek ook nog eens veel sterker is. In Kloosterburen wordt dit seizoen gezien als het seizoen waarin men moet ‘overleven’ in een poging om het team bij elkaar te houden in de hoop dat het volgend seizoen beter zal gaan. Dat zou natuurlijk prachtig zijn maar of dat reëel is durf ik niet te zeggen. Want in Kloosterburen is de basis gewoon smal en de aanwas gering. Dat laatste, basis smal en aanwas gering, geldt overigens ook voor Warffum. Want daar zitten op zondag spelers in de eerste selectie die ook voor het zaterdagteam van de Warffumers uitkomen. Iets wat nu nog kan maar wat na een bepaald aantal duels+1 niet meer is toegestaan. Dan is het of/of en niet meer en/en. Maar op dit moment zijn de problemen in Kloosterburen duidelijk groter en dat is enorm jammer voor een vereniging die verder alles prima op de rit heeft staan. Maar misschien plukt Kloosterburen ook wel een beetje de vruchten van een, en wat geldt voor teveel verenigingen, het onvoldoende opleiden van de jeugd. Daar is Kloosterburen absoluut niet de enige in want het klinkt allemaal mooi wat voetbalscholen en onlinetrainingen allemaal laten zien maar het moet op het veld onder een kundige leiding/trainer gebeuren. En wat we ook niet moeten onderschatten dat de dorpen op het hogeland niet snel meer bewoners van buitenaf welkom mogen heten. Wat dat betreft is het voor veel verenigingen roeien met de riemen die ze hebben. Maar de 11-0 nederlaag van Kloosterburen in en tegen Warffum was toch wel mij weekendmoment waarbij de zege van Warffum niet eens geflatteerd was maar waardoor ik wel medelijden met Kloosterburen en zijn trouwe aanhang had