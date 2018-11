Zou iedereen het durven een TNO of BNO invullen?

Natuurlijk kwamen er reacties op het artikel wat ik schreef , http://wqd.nl/7ymv , over het steeds meer de spuigaten uitlopende ‘afgelastingen’ van voetbalwedstrijden voor jong en oud. Reacties van medestanders richting mijn mening maar ook die het niet met mij eens waren.Dat ik medestanders zou krijgen richting mijn standpunt dat het aantal ‘afgelastingen’ werkelijk de pan uitvliegen is geen nieuws meer. Dat er personen zouden zijn die het niet met mij eens zouden zijn is ook geen nieuws want daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar het aantal duels dat er iedere week geen doorgang vinden omdat of ploeg A of B geen team in het veld kan brengen. Dit weekend hoorde ik nog het verhaal dat er een club zich had teruggetrokken uit het bekertoernooi omdat het over onvoldoende spelers kon beschikken. Daar kan de KNVB passende maatregelen tegen nemen maar wat niet mogelijk is in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal, ook wel B-categorie genoemd. Daar wordt door teveel clubs maar wat aangerotzooid terwijl de wedstrijdsecretaris die zich wel aan de regels houdt, als een ‘lulletje lampenkap’ wordt betiteld omdat hij niet wil meewerken aan een afgelasting wat geen afgelasting. Tussen de reacties die ik via verschillende kanalen binnenkreeg was er een die het duidelijk niet met mij eens was en wat natuurlijk geen enkel probleem was. ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij als niet wedstrijdsecretaris totaal niet kan vinden in deze opmerking omdat je namelijk met 8 spelers kunt spelen. Er is geen reglement waar staat dat je met elf moet zijn. Daarnaast snap ik het moeten verplaatsen ook niet want zoiets zal bij andere sporten niet gebeuren. Om een voorbeeld te geven, ik denk dat het bij een grote volleybalvereniging zoals DIO Bedum geen thema is dat een team met de vraag komt of men op een andere dag kan spelen en wat denk ik ook geldt bij het hockey of welke andere sport dan ook. Wat dat betreft is men binnen het voetballen compleet doorgeslagen waarbij de verenigingen in teveel gevallen absoluut te tolerant zijn geweest. Want laten we eerlijk zijn, een lidmaatschap van een vereniging bestaat niet alleen uit rechten maar ook uit plichten.Je rechten zijn bijvoorbeeld:-Dat er een veld is waar je kunt spelen-Een scheidsrechter aanwezig is-Ruimte om te trainen-Er is een trainer-Er zijn douches-En vaak krijg je een compleet tenue om in te voetballenDan is het toch niet teveel gevraagd dat je als jeugd of senioren van een zaterdagclub op zaterdag aanwezig bent en dat je als lid van een zondagclub op zondag verwacht wordt. Dat kan nooit teveel gevraagd zijn want het is immers je hobby en waar je ook nog eens contributie voor betaald. Iets wat ik ook doe in Bedum en daarom zou ik toch ‘gekke Jopie’ zijn wanneer ik dan geen gebruik zou maken van datgene wat mij wordt aangeboden, ruimte om te trainen, een trainer en douches. Maar clubs zouden veel harder moeten optreden tegen leden die komen voetballen wanneer het hun past en wat bijna bij voorkeur niet op zaterdag of zondag is. Een rondje langs de ‘velden’ en je weet precies wie de verenigingen zijn die zich bedienen van een ‘we rekenen ons rijk ‘-scenario. Verenigingen die teveel hebben voor twee maar eigenlijk te weinig voor drie teams schrijven wel ‘gewoon ‘ drie teams in. Een waardeloze actie want een blauwe maandag onderweg en team 2 en 3 hebben al een paar ‘afgelastingen achter hun naam staan. Daarom zouden alle verenigingen een TNO, thuisploeg niet opgekomen of een BNO, bezoekers niet opgekomen, moeten invullen om de onterechte afgelastingen uit te bannen. Want alleen dan kan de KNVB optreden tegen de verenigingen waar er teveel leden zijn die denken dat zij op de competitieplanning van de KNVB werken.