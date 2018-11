Afgelastingen? Ik ben voor het invoeren van een BNO !!!!

Gisteravond plaatste ik de volgende tweet, gezien het weer is het onmogelijk maar het regent ook dit weekend weer ' afgelastingen ' !!##. Een tweet die voortkwam uit het volgende WhatsApp-bericht ik kreeg.De wedstrijdsecretaris stuurde vervolgens het volgende naar zijn contactpersoon bij de KNVB en dat bericht was als volgt. ‘Een helder verhaal en dat was de reactie van de KNVB ookHet bovenstaande was het watts-app verkeer tussen een wedstrijdsecretaris en een medewerkster van de KNVB en wat dus op vrijdagavond plaatsvond. Als wedstrijdsecretaris wordt je toch knettergek van de berichten die binnenkomen met als mededeling, we komen niet want we hebben onvoldoende spelers tot onze beschikking. Maar zolang er ook onder de wedstrijdsecretarissen en teamleiders ‘kneuzen’ lopen die de boel verzieken, of nog erger, het spul belazeren wordt het nooit meer anders. Ik weet wel dat ik als wedstrijdsecretaris maar bij een reden zou meewerken aan het uitstellen van een duel. Dat zou zijn bij een sterfgeval binnen een club. Maar het vreemde is dat er dan soms ‘gewoon’ gevoetbald wordt omdat de overledene dat zou hebben gewild. Rot op denk ik dan, de overledene zou hebben gewild dat er iedere zaterdag of zondag gevoetbald zou worden. Want dat is het verhaal. De al wat oudere voetballiefhebbers kunnen zich deze vreemde situatie, we hebben een tekort aan spelers, namelijk niet voorstellen. Die waren er vroeger gewoon omdat je zo werd opgevoed maar ook omdat je genoot van je hobby. Want dat was/is het voetballen, een hobby. Maar voor steeds meer wordt het een vijfde rad aan een wagen in de trend van, als ik niet anders op mijn ‘to do’ –lijstje heb staan dan wil ik wel even een potje voetballen. Er zijn ook mensen die een afspraak bij een dokter een dag verplaatsen om toch maar wel te kunnen voetballen en dat is het tegenovergestelde. Maar dat de ‘afgelastingen’ dankszij een ‘kul ’reden de pan uitvliegen, mag duidelijk zijn. Daarom ben ik voor om geen ‘verplaatsingen’ meer te tolereren. Alle verenigingen krijgen namelijk een jaarprogramma en weten dan waar en hoe laat hun teams moeten spelen. Dat communiceer je naar je leden en voor de kleintjes naar de ouders en klaar is het verhaal. En wordt er niet gespeeld doordat een team niet komt opdagen bij de tweede BNO einde verhaal. Zo zal het moeten in een tijdperk waarin ‘we’ alle markten moeten en willen bezingen. Want zo als het nu gaat ben ik blij dat ik niet meer voor een team in competitieverband uitkom. Want je hebt tegenwoordig drie ‘vijanden’. De veldomstandigheden, een tegenstander die niet komt en je teamgenoten die op de voetbaldag zo nodig een ‘IKEA of een andere tour’ moeten doen. Ik zou er precies eender dan de wedstrijdsecretaris die mij gisteren een bericht stuurde ‘gek’ van worden en daarom ben ik voor het strak invoeren van een BNO !!!!