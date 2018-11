Je moet je veilig voelen op je voetbalclub.

Het mooiste wat mijn activiteiten voor vooral de Ommelander Courant, de Oostermoer maar zeker ook Puurvoetbalonline mij hebben gegeven zijn de vele mensen die ik daardoor heb leren kennen. Met de een is het contact wat inniger dan een ander en dat zorgt soms voor verbazing.Waar ik mij in het huidige voetballandschap enorm over verbaas is dat het steeds meer gewoon wordt dat vooral de jeugd zich na een training niet meer doucht op de club viel ik bijna van mijn stoel toen ik hoorde dat als de jonge voetballer wel douchst hij zijn onderbroek niet uit doet. Toen ik dat deze week hoorde van een van de personen waar ik een paar keer per jaar mee in gesprek ben over zaken binnen en buiten de voetbalwereld was ik verbaasd over dat laatste maar wist dat is het gevolg van het eerste. In de periode dat ik als jeugdtrainer/leider actief was bestond het niet dat er niet werd gedoucht. Want standaard zaten er een paar handdoeken extra in mijn sporttas voor degene die zijn handhoek was vergeten. Natuurlijk werden er grapjes gemaakt die op latere leeftijd wat ‘harder’ werden want dat heb je nu eenmaal met voetbalhumor. Dat is iets van uitdelen mag maar ook kunnen incasseren. Maar het douchen was dus nooit een thema en werd het allemaal te gek wat er gebeurde dan werd dat de kop ingedrukt door de trainer/leider die altijd in de kleedkamer aanwezig was. Maar douchen met een onderbroek aan zou dus geen optie zijn temeer omdat onze generatie ook zo niet is opgegroeid. Maar het niet douchen op de club neemt hand over hand toe en dat is de schuld van in eerste instantie de ouders die het in sommige gevallen 'zielig' vinden dat hun kind eventueel misschien geplaagd kan worden. WMaar het is niet alleen een vorm van ‘pamperen’ dat kinderen thuis mogen douchen, het is ook nog eens ongezond. Ik zie ze hier in de buurt van Ezinge, en wat elders niet anders is, ook fietsen in een trainingsjack, korte broek en voetbalschoentjes aan. En dan hebben we het niet over de dagen dat het +20 graden is maar dan hebben we het over de dagen dat de nachten langer worden en de dagen korter. Dit jaar hebben we tot nu toe geluk met het weer maar in de avonduren is het fris en helemaal als je een ‘stilstaande’ oefening voorgeschoteld krijgt is een korte broek niet tof voor de spiertjes. Maar het op jonge leeftijd niet op de club hoeven douchen van je ouders heeft gevolgen voor de voetballer of voetbalster die in de ‘puberfase’ komt. Hij of zij is niet gewend aan het fenomeen van, we douchen op de club. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt en dus voelt dat vreemd. Dus wordt daar raar op gereageerd en waar een trainer/leider maar mee om moet kunnen gaan. Trainers en of leiders die steeds jonger worden of geen of te weinig voetbalachtergrond hebben. Want als jonge trainer ben je nog geen trainer weet ik uit ervaring. Ik gaf in 1985, toen was ik 28 jaar, mijn eerste training als ongediplomeerd trainer en deed in 88-89 de JVT-cursus. Maar het vak van trainer leren begon toen pas want er komt meer bij het trainersvak kijken dan alleen maar een ‘traininkje’ geven. En daar gaat het vaak fout . Want er moet een natuurlijk overwicht zijn in zaken zoals dat je pupillen zich normaal en veilig op de club voelen . We weten allemaal dat de jeugd tegenwoordig bijna allemaal in het bezit is van een smartphone en wat er vroeger niet was. Maar was het er wel geweest dan was het verhaal simpel, er worden geen films gemaakt in de kleedkamer. De kleedkamer is namelijk een ‘heilig’ iets. Alles wat daar wordt besproken blijft in de kleedkamer althans dat was vroeger een erecode. ‘Je moet je veilig voelen op je sportclub’ staat er boven dit artikel en zo moet het ook zijn. Je moet gewoon kunnen douchen op je club zonder dat er banale grappen worden uitgehaald. Maar voor dat laatste is de trainer/leider verantwoordelijk. Want als trainer bleef je vroeger van de eerste tot de laatste minuut in de kleedkamer omdat je wilde dat iedereen zich veilig op zijn of haar club voelde en dat laatste is iets waarin bij veel verenigingen nog veel in te verbeteren valt..