Wil de KNVB het zaterdag en zondagvoetbal samenvoegen…

Gisteren kreeg ik van een bekende uit de amateurvoetbalwereld een heel bijzonder bericht over het zondagvoetbal in Nederland. Een bericht wat ging over een mail die de KNVB naar verenigingen in district West 2 had gestuurd met het dringende verzoek om de zaterdag en zondagteams maar samen te voegen.Mijn bron had de mail zondag bij een andere vereniging gelezen maar had het nog niet ergens op de site van de KNVB zien staan. Ik ben uiteraard ook even aan het zoeken geweest maar ben niet veel wijzer geworden nog. Omdat ik mijn bron daarna nog even telefonisch sprak volgde er een uitleg die ik wel begrijpen. Helaas holt het voetbal op zondag achteruit maar wat ook geldt voor het zaterdagvoetbal. Dat zorgde dat de KNVB in West 2 een mail rondstuurde met het bijna dwingende verzoek aan de clubs om tot en samenvoeging over te gaan en met de keuze uit flexibele speeldata want niet alleen de zaterdag werd genoemd maar ook de vrijdagavond werd als optie opgevoerd. Wanneer je dit hoort dan weet je bijna zeker dat dit ook binnen nu en vijf seizoenen binnen district Noord kan gebeuren dat de zondag en zaterdag samen gevoegd worden. Als we de nu nog gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond als voorbeeld nemen dan zijn er in die vier gemeenten maar drie zondagverenigingen overgebleven. De rest wat ooit op zondag speelde is naar de zaterdag gegaan of is helemaal uit het standaardvoetbal verdwenen. De criticasters richting het zondagvoetbal hadden dit wel verwacht dat er op straks het Hogeland maar drie zijn overgebleven. Maar als liefhebber van voetballen op zondag durf ik te zeggen dat bijna alle verenigingen die naar de zaterdag zijn vertrokken er evenveel mee opgeschoten zijn dan het met een vergiet water naar de zee dragen. Maar de tendens is nu eenmaal dat ‘we’ op zondag leuke dingen met het gezin moeten doen, brak op de bank naar de eredivisie willen kijken maar dat we bijna niet meer op die dag willen voetballen. En de liefhebber van het zondagvoetbal kan het wel anders willen maar volgens de mail die mijn bron heeft gelezen hebben de zondagverenigingen in West 2 weinig keuze. Toevallig sprak ik in augustus nog een trainer van een voetbalvereniging uit Drenthe. De club waar hij trainer was had het plan om als zondagvereniging zijn thuisduels zoveel mogelijk op zaterdagavond te gaan spelen. Dit omdat er de nodige derby’s waren en de spelers dan ook konden stappen want, zo vertelde de trainer, de tijd dat spelers er rekening mee houden dat ze moeten voetballen is voor velen wel voorbij. Wanneer we naar onze regio kijken dan kun je er bijna op wachten dat een dergelijke mail in de toekomst ook in district Noord rond zal gaan. Als ik heel eerlijk ben zou mij dat niet verbazen want als we naar de huidige indeling van zaterdag 4C en 5D kijken zouden vierdeklasser Eenrum en de vijfdeklassers Kloosterburen en Warffum daar prima tussen passen maar dan moet de KNVB wel even zorgen dat er overal lichtmastjes komen te staan. Want een ding is men namelijk ook bij het rondsturen van de mail in West2 denk ik even vergeten. Er zijn namelijk ook zondagvoetballers die op zaterdag werken en die niet op een zaterdagmiddagpotje zitten te wachten omdat de bond dat een prima idee vind. Maar we gaan het volgen want zoals de zaken is West 2 het ‘pilotproject’ in een poging zaterdag en zondagvoetbal samen te voegen.