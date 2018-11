SV Bedum Oldstars : Ronald Jansen een functie bij KNVB en Jan van Dijk van Schotse afkomst

Het weer was prachtig, de ballen opgepompt en het gras gemaaid. Allemaal ingrediënten die er voor zorgden dat de training van de SV Bedum Oldstars op de laatste woensdag in oktober door weer 25 Oldstars werd bezocht.Het mooie weer op woensdag 31 oktober zorgde dat ik op de klanken van wat Radio Continu in de aanbieding bijna fluitend naar Bedum reed waar Nanno en zijn assistent Jan van Dijk al druk waren met het uitzetten van de organisaties voor de komende training. Een training die, zo bleek al snel door een groot aantal ‘stars’ bezocht zou worden. Want na een aantal weken van afwezigheid waren Ger Bolhuis en Geert Brands ook weer present. En ook Ronald Jansen was weer paraat maar wat niet gold voor Jabbar Mobareky, Klaas Kruizenga, Tonnie Niemeijer, nestor Romke Streurman en Johan Kuiters. Dat ‘De Kuit ‘ is al een paar weken weg en dat is logisch. Johan heeft een aantal weken de trainingen verzorgd en dat moet het lichaam en geest even ‘ verwerken. Maar binnen afzienbare tijd verwachten we ‘De Kuit’ terug op het trainingsveld. Een trainingsveld wat er ook deze woensdagmorgen weer keurig bij lag. Kort gemaakt en de lijnen strak waarbij dat laatste niet door Massoud, onze Messi van Bedum, is gebeurt. Want Massoud is namelijk uit zijn functie van lijnentrekker ontheven. De lijnen die onze Messi op het gras trok waren namelijk niet allemaal even strak getrokken. En de chef lijnentrekker, waar ik de naam niet van weet, was daar niet blij mee zodat Massoud overal een lijntje mag trekken maar niet meer op het sportcomplex aan de Sportlaan in Bedum. Nadat Nanno had verteld dat hij mocht meewerken aan het Let's Gro 2018 Festival in Groningen en Hans Spier daar een briljante opmerking bij plaatste was tijd voor de training. Het was druk in kleedkamer 2 waar zoals altijd de voetballers waren verenigd. Dit in tegenstelling tot kleedkamer 1 die door een aantal 'talentlozen' onder ons in beslag was genomen. Al snel tijdens de warming-up bleek dat Ronald Jansen naast het schuren bouwen ook nog een andere functie heeft. Ronald is namelijk per 30 oktober door de KNVB aangesteld als hygiënebewaker. Een hygiënebewaker die opeens van het trainingsveld verdween omdat hij een steekproef in beide kleedkamers wilde doen. Maar gelukkig kon Nanno hem overhalen om zijn taak niet te serieus te nemen zodat Ronald op zijn schreden terugkeerde en met luid applaus werd begroet. Na de oefeningen zonder gingen we over naar oefeningen met bal waar mijn coördinatievermogen wat mijn rechterbeen betreft weer eens fraai in ‘beeld’ kwam. Een pass binnenkant voet gaat nog net maar veel meer fratsen moeten er met rechts ook niet van mij gevraagd worden. Iets wat ook geldt voor het typen. Ik type liever, en beter, met links dan dat ik mijn rechterhand in de ‘strijd’ gooi met alle gevolgen van dien. Kortom het blokje voor het mini-toernooi werd niet mijn ding. In partij 1 van het mini-toernooi had ik een groot probleem. Ik kreeg namelijk persoonlijke mandekking van niemand minder dan Jan van Dijk. Jan is iemand die van alle markten thuis is en waarvan bekend is dat zijn voorouders op de Schotse Hooglanden zijn geboren. Jack en Mary Mac Donald waren daar lid van een doedelzakband en daarnaast was Jack een keiharde verdediger binnen de eerste selectie Kilmarnock. En een van de nazaten kreeg ik dus in onze eerste partij als persoonlijke tegenstander en wat ik heb geweten. Want Jan week niet van mijn zijde want al had ik tussendoor even een boodschap moeten doen in bijvoorbeeld de gele olifant, ook wel Jumbo genoemd, dan was Jan meegegaan. We verloren deze eerste partij dan ook met 4-0 al had ‘Red Shoes’ Otman een paar de kans op een of twee of drie eretreffers. De volgende partij verliep beter want mijn ‘plaaggeest’ was naar veld 2 verdwenen waar hij het team van bijna ex-el presidente Martin Broekmans mocht gaan plagen. We wonnen partij 2 met 2-0 en wat ook wel terecht was. Partijtje 3 was helemaal leuk want beide teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en wat dan ook voor een 1-1 eindstand zorgde en waar iedereen wel mee kon leven. Na de ‘moppentrommel’ van Henk van Oosten was het de hoogste tijd voor het douchen, anders koel je af, en was iedereen duidelijk over de training. Er waren weer de nodige calorieën verbrand en de P van plezier was weer duidelijk aanwezig op een stralende laatste woensdag in oktober van het jaar 2018.