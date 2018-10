Niemand neemt het bekertoernooi nog serieus ook de KNVB niet

Gezien de commentaren wordt het bekertoernooi door veel trainers weer heerlijk ‘serieus’ genomen. Misschien kan Hoogma daar eens een sanctie opzetten wanneer er ploegen met een ‘loszand-elftal op komen draven om dat de heren ‘profs ‘ gespaard moeten worden.Het bovenstaande was een opmerking van mij op de sociale media naar aanleiding dat de heren trainers in het betaald voetbal nu al een aantal jaren het KNVB-bekertoernooi verzieken door hun overgewaardeerde voetballers af en toe rust moeten hebben. Maar wat ik eigenlijk nog vele malen ergerlijker vind is dat de KNVB het bekertoernooi in het amateurvoetbal ook al jaren niet meer serieus neemt. Het bekertoernooi in het amateurvoetbal wordt door steeds meer verenigingen allang niet meer serieus genomen. Men doet mee omdat het de poulewedstrijden als soms leuke oefenwedstrijden ziet wanneer men een beetje mazzel heeft. Maar vaak genoeg gebeurt het dat het duels zijn die door een derdeklasser met ruime cijfers van een incomplete vijfdeklasser gewonnen wordt zodat beide trainers weten dat ze weinig aan het duel hebben gehad. Een derdeklasser zit vaak in een poule waarvan je weet dat ze de favoriet zijn. Maar soms gaat het weleens anders en gaat een vierdeklasser of vijfdeklasser door naar de volgende ronde. Dat zorgt vervolgens voor tandenknarsende KNVB-medewerkers want nu is speelplan wat ze hadden bedacht verprutst. Want dat zag ik vorige week opeens toen ik de site www.voetbalnoord.nl bezocht. Want opeens zag ik daar een duel op 7 november staan. Een snelle rekensom leerde mij dat dit geen weekenddag was maar een woensdag. Dat was vreemd want met regelmaat ben ik de laatste tien seizoenen bij de thuisploeg op bezoek geweest. En ik weet een ding heel zeker, om het hoofdveld van de thuisploeg staan evenveel lichtmasten dan er flatgebouwen op Rottumerplaat staan. Die zorgde dat ik even ging bellen met de vraag of de datum wel klopte maar wat waar bleek te zijn. De volgende opmerking was, maar jullie hebben toch geen lichtinstallatie. Het antwoord wat ik toen hoorde was als volgt, vanuit de KNVB was het antwoord dat we dan maar een veld in de buurt moesten zoeken waar men wel over een veld met een lichtinstallatie had of anders moesten we maar richting de tegenstander de vraag stellen of we daar konden spelen.”Bovenstaande opmerking vanuit de bond hoor je vaker, de clubs mogen de bekerproblematiek die de KNVB veroorzaakt zelf oplossen. Zo sprak ik vorige week een trainer die blij was dat hij was uitgeschakeld omdat de volgende bekerronde voor zijn ploeg in het weekend van 15/ 16 december stond geprogrammeerd. Een datum waarop de kans groot is dat er niet gespeeld kan worden omdat het weer even niet meewerkt en het bekergedoe doorgeschoven kon worden naar januari waarin het misschien wel van het zelfde laken een pak is qua weer. Maar de thuisploeg van het duel op woensdag 7 november heeft ondertussen een ander veld gevonden waarbij het is te hopen dat het niet het ‘bagger’-weer is zoals gisteren in Eindhoven bij het duel PSV2 –RKC. Want dan wordt het op een koude gure novemberavond een ‘spookwedstrijd’ in een bekertoernooi wat door de KNVB niet serieus wordt genomen. En dat is vele malen erger dan dat Mark van Bommel en zijn collega’s op hun ‘bek’ gaan omdat ze denken dat hun ‘raspaardjes’ geen twee keer per week kunnen spelen