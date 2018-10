Mijn 'weekend'-moment: VVSV09-voorzitter Albert de Groot is van alle markten thuis

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert en wat ook dit seizoen niet anders zal zijn.Dit weekend was het wat rustig met de weekendmomenten want als verslaggever langs de lijn was het hinkelen geblazen. Want van de drie nog actieve zondagverenigingen op het hogeland speelden Eenrum en Warffum uit en mocht men in Kloosterburen genieten van een vrij weekend. Dat zorgde dat ik alleen op de zaterdag met mijn schrijfblokje en drie pennen naar een duel ging. Dat werd deze keer het duel tussen Noordpool en VVSV’09. In de kantine van Noordpool waren al vroeg een groot aantal bekenden aanwezig waaronder ook de voorzitter van VVSV’09, Albert de Groot. In die hoedanigheid had ik Albert ook wel in Ulrum verwacht want de preses van de Ulrumers is absoluut betrokken bij zijn club. Maar op een gegeven moment was daar de opmerking van Albert dat hij niet alleen als voorzitter in Uithuizen was maar ook als assistent-scheidsrechter. Precies eender dan bij veel verenigingen was het vinden van een vaste assistent-scheidsrechter bij VVSV’09 bijna moelijker dan een kroeg op een onbewoond eiland. Dat zorgde dat Albert had voorgesteld om met een aantal clubmensen een groepje te vormen die gezamenlijk bij toerbeurt de grensrechtervlag gingen hanteren. En deze zaterdag was het de beurt aan de voorzitter om in dit geval arbiter Atema uit Groningen te assisteren. Naast voorzitter en assistent-scheidsrechter zal dat niet de enige taak van Albert binnen VVSV’09 zijn. Maar op een zaterdag in november kan men echter geen beroep op de voorzitter doen want dan vervult hij een andere belangrijke taak binnen de Ulrumer gemeenschap als de ultieme kindervriend om wie zijn knechten er zoveel te doen is in ons land. Personen als Albert de Groot zijn er veel, mensen die zich inzetten voor een vereniging of gemeenschap en waar respect alleen maar voor op zijn plaats is. En daarnaast hij vlagde ook nog eens goed en dat zorgt dat het totaalplaatje van de voorzitter van VVSV’09 mijn weekendmoment is