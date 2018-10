SV Tynaarlo als voorbeeld voor VVSV’09 en Kloosterburen?

Dit weekend staat er voor mij als verslaggever een duel op het programma en dat is de bijna ‘Het Hogeland-derby tussen Noordpool en VVSV’09.Noordpool heeft zich prima hersteld van de zeperd in zijn eerste competitiewedstrijd tegen Zeester. In Zoutkamp werd het toen 10-1 en wat vanuit het oogpunt van Noordpool natuurlijk niet tof was. Maar vervolgens wonnen de mannen van Jur Smit drie keer. Twee keer, tegen Oosterparkers en Groninger Boys, op het ‘heilige’gras van Uithuizen en op zaterdag 13 oktober in Zandeweer van ZEC. Waar Noordpool tot nu toe drie keer wist te winnen wacht de tegenstander van zaterdag, VVSV’ 09 nog steeds op zijn eerste zege. De Ulrumers hebben tot nu toe een punt behaald en dat gebeurde in het uitduel tegen Potetos dat met drie punten uit vier duels een plaats hoger staat dan VVSV’09. De formatie van trainer Raymond Scholtens neemt op dit moment in zaterdag 5D de voorlaatste plaats op de ranglijst in. Dat is een positie die men in Ulrum de laatste jaren wel gewend is maar waar men natuurlijk graag verandering in ziet komen. Zondag was ik in Kloosterburen waar opeens de naam van de voetbalvereniging Tynaarlo viel. De ploeg uit Noord Drenthe deed na het seizoen 2014-2015 bewust een stap terug uit het standaardvoetbal. Dit omdat het toen eerste elftal te weinig kwaliteit had om in de vijfde klasse van het standaardvoetbal mee te doen. In Tynaarlo besloot men toen om drastisch te gaan verjongen en het team in de reserveklasse aan het seniorenvoetbal te laten wennen. Dat bleek een prima zet te zijn want nu werden het geen nederlagen waarbij Tynaarlo als kanonnenvoer diende maar werden het wedstrijden waarin de jonge voetballers de ‘wetten’ van het seniorenvoetbal wat beter onder de knie kregen. Dat langs de lijn in Kloosterburen het beleid van Tynaarlo te sprake kwam vond ik niet vreemd want in Kloosterburen , en ook in Ulrum, zitten ze even in hetzelfde schuitje als Tynaarlo een paar jaar geleden. Sportief gaat het allemaal even wat minder met de vlaggenschepen van VVSV’09 en Kloosterburen. Dat is gewoon de realiteit en waar even weinig aan te doen is. Maar is dan de vraag, is het dan verstandig om de komende jaren in de donkerste spelonken van het standaardvoetbal te bivakkeren of zou je moeten kiezen voor het pad waar Tynaarlo voor heeft gekozen. In het seizoen 2016-2017 keerde Tynaarlo weer terug in het standaardvoetbal en eindigde toen op een zevende plaats. Vorig seizoen ging het nog beter want toen eindigden de Drenten op een zesde plaats. Dit seizoen gaat het tot nu toe helemaal crescendo want met elf punten uit vijf duels neemt Tynaarlo een tweede plaats op de ranglijst in. Dus wat betreft mag je zeggen dat de route die Tynaarlo een paar seizoenen heeft uitgestippeld een juiste is geweest. Of VVSV’09 en Kloosterburen dit voorbeeld moeten volgen is natuurlijk niet aan mij, zeker niet zelfs, maar als bestuur zou ik er wel over nadenken. Want van alleen maar in de donkerste spelonken van het standaardvoetbal bivakkeren en te vaak of alleen maar nederlagen om je oren krijgen wordt geen voetballer beter en om over de motivatie nog maar te zwijgen. Want we hoeven elkaar niets wijs te maken. De laatste weken was het steeds prachtig weer om te trainen. Maar dat blijft natuurlijk niet zo en dan kan het gebeuren dat de animo om te trainen toch wat minder wordt. Dat hoeft niet maar het kan wel en wat zorgt voor een verminderde conditie en balgevoel en een daardoor verdere verslechtering van resultaten. Dat moet je als vereniging niet willen en daarom was het niet vreemd dat ik zondag in Kloosterburen de naam van de voetbalvereniging Tynaarlo hoorde vallen als een voorbeeld waar men even een stapje terug deed om daarna twee stappen voorwaarts te kunnen maken.