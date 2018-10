SV Bedum Oldstars bewijzen het ongelijk van afgelaste ‘herfstvakantietrainingen.’

Op een wat ongewone dag, dinsdag 23 oktober werd er deze keer door de SV Bedum Oldstars getraind. Dit omdat de velden in Bedum op de woensdag bezet waren door meer dan honderd jeugdige voetballers die aan ‘Klokje Rond ‘ meededen.Enkele geleden moest ik even ingrijpen toen ik een mailtje binnenkreeg met de opmerking dat er in de herfstvakantie door de Oldstars niet getraind werd omdat op woensdag geen gebruik konden maken van het kunstgrasveld. Daarnaast waren er een aantal ‘stars’ afwezig zodat het beter was dat de training in de herfstvakantie verviel. Ik moet zeggen dat ik met die opmerking niets kon en mij daar ook niet bij neer wilde leggen. Had dat vroeger als trainer van de jeugd al, bij werd er in de herfstvakantie gewoon getraind. Zo werd het vorige week in de groep gegooid en bleek dat er op dinsdagmorgen een groot aantal Oldstars beschikbaar was. Er waren weliswaar een paar op vakantie, geblesseerd, onderweg met vogels of ongeoorloofd afwezig maar dinsdagmorgen zaten er twintig ‘pupillen’, Nanno was goedgemutst, in de kantine waar de koffie dankszij Jacco goed was en het weer op dat moment slecht. Na wat mededelingen, die voor kennisgeving werden aangenomen, was het moment voor het omkleden aangebroken en was daar de discussie over de keuze voor de lange of de korte broek. Het merendeel koos voor de verkorte uitvoering maar ik denk dat de verwachtingen voor volgende week zijn van dien aard zijn dat het denk ik dan de lange broek gaat worden. Er waren dus een aantal ‘stars’ met reden niet aanwezig maar bij een van onze teamgenoten hadden we daar wat vraagtekens bij. Want Ronald Jansen was voor de tweede achtereenvolgende keer afwezig. Er gaan geruchten dat Ronald een schuur aan het bouwen is maar wat natuurlijk nooit een reden mag zijn om een training van de Oldstars te laten schieten. Een week bestaat uit 7x 24 uur en dan kan het niet zo zijn dat je op een dag niet tussen 09.30 en 12.00 uur op het sportcomplex aanwezig kunt zijn. SV Bedum heeft financieel alles in het werk moeten stellen om Nanno binnenboord te houden want er werd zelfs vanuit Amsterdam aan hem getrokken . Want ook daar in Amsterdam is de aanpak van Nanno ondertussen bekend. Dat geldt overigens ook voor Zeist want daar heeft men het trainingsprogramma voor de jeugd de naam ‘Rinus’ gegeven en de geluiden gaan er dat Nanno zijn naam verbonden wordt aan de oefenvormen voor de Walking Footballers in Nederland. Dus daarom past het niet dat mensen zonder taal nog teken zomaar wegblijven en waar ook een duidelijke sanctie op moet staan. Even werd gedacht aan het assisteren van Nanno maar dat kan niet want die taak is weggelegd voor Jan van Dijk die daarnaast ook chef onderhoud douchekoppen is. Daarom hebben we de volgende sanctie bedacht en dat is dat Ronald er voor moet zorgen dat Otman zijn schoenen ons geen pijn aan de ogen meer doen. Hoe hij het oplost mag hij zelf bedenken maar de kleurencombinatie van de kicksen van Otman deden je bijna besluiten om Ronald met het bouwen van zijn schuur te gaan helpen of voor het dammen te kiezen. Twintig Oldstars waren aan het begin maar halverwege de training was er een minder toen Jabbar zich verstapte. Dat was niet alleen vervelend voor Jabbar maar ook voor kleinzoon Brian. Die was met opa meegekomen om de sterke verhalen van opa even na te trekken want je kunt iedere keer wel vertellen dat je de pannen van het dak of het doelnet aan flarden hebt geschoten maar bewijsmateriaal is er niet. Gezien de ontwikkelingen in voetbal, maar verwonder je nergens meer over’-land wordt zie ik het trouwens wel gebeuren dat er binnenkort een drone boven het veld hangt wanneer de Oldstars trainen. Dan kan Nanno namelijk nog beter zien wie er tijdens de ‘terrible twentys’ met de pet naar gooit en kunnen er passende sancties genomen worden. Ondanks dat er helaas even wat veel ‘Stars’ in de ziekenboeg verblijven werd het weer een prima training op een toch wat ongewone dag. Een training die bijna niet was doorgegaan omdat ‘we’ bijna waren meegegaan in de gekte van, er kan in de herfstvakantie niet getraind worden want ‘heel Nederland ‘ is op vakantie. Iets wat denk ik wel een beetje meevalt en wat op dinsdag 23 oktober toch maar even mooi door twintig Oldstars werd bewezen.