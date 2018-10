Man of the match Loppersum-Fc Grootegast: Bjorn Schutter

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel tussen Loppersum en Fc Grootegast. Een duel wat niet echt hoogstaand was en ook geen echte uitblinkers kende. Maar toch was er voor mij een ‘man of the match’ maar dan anders. Sinds vorig seizoen speelt mijn deze keer ‘man of the match’ in de achterhoede van de Lopsters. Ik vond dat een gouden greep van trainer Henk Buikema want als linkerveugelverdediger was Bjorn Schutter een openbaring. Door mijn voorbereiding op de duels waar ik langs de lijn sta wist ik dat ‘Schuttertje’ een week eerder wissel stond. Daar vroeg ik de voetballer voor aanvang naar en hij gaf een duidelijk antwoord. Zaterdag stond hij dus wel in de basis maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb Bjorn weleens beter zie spelen. Naast dat de inwoner van Pieterburen op het veld voor Loppersum speelt komt hij in de zaal uit voor Futsal Winsum 1 en wat bepaalt geen ‘bal op dak dertien-niveau’ is. De Winsumers spelen namelijk in de eerste divisie en wat de op een na hoogste divisie in Nederland is. Dat is dus op de vrijdagavond vol aan de bak voor de kleine voetballer die dat dus binnen 24 uur nogmaals moet laten zien. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe de linkervleugelverdediger van de Lopsters het in de zaal doet maar trainen bij Loppersum, trainen bij Futsal Winsum en op vrijdag en zaterdag een wedstrijd spelen is geen ‘kattenpis’. Dat vraagt wat van je lichaam want ook in de derde klasse van het zaterdagvoetbal wordt namelijk het nodige van je gevraagd. Als ‘ontdekker’ van een toen nog vierjarige Bjorn heb ik een ‘zwak’ voor die ‘kleine’ en hoop ik dat hij altijd goed speelt. Niet alleen als ik als verslaggever langs de lijn sta maar gewoon altijd. Maar dat was zaterdag duidelijk wat minder, althans dat is mijn bescheiden mening, en dat vond ik jammer. Maar ik vond dat niet onlogisch want je kunt, en zonder dat je het weet of wilt weten, ook roofbouw op je lichaam plegen. En dat zag ik zaterdag een beetje bij een nog jonge voetballer. Daarom hoop ik oprecht dat hij daarmee uitkijkt want twee keer 50 procent presteren als voetballer is twee keer niks. Ik zal dit seizoen vast nog weleens weer bij een duel van Loppersum langs de lijn staan en dan hoop ik dat Bjorn op andere wijze mijn ‘man of the match’ is