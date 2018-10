SV Bedum Oldstars : ‘El presidente’ verstopt zich en Jan Gast ouder dan ik dacht.

Door het bezoek aan kleinzoon Morris, en zijn pappa en mamma uiteraard, in Haarlem had ik een week moeten verzaken wat de training van de SV Bedum Oldstars betrof. Maar op woensdag 17 oktober was ik weer paraat voor een training die werkelijk weer onder prima weersomstandigheden kon plaatsvinden.Bij aankomst in Bedum waren Nanno en zijn assistent Jan van Dijk al druk met het uitzetten van de talloze ‘organisaties’ want zo heet dat in het voetbaljargon. We werken vanuit organisaties. Al snel bleek dat er op de training van een week eerder wat blessuregevallen bij waren gekomen. De intensieve partijvorm van 3x tien minuten 3:3 was een enkeling namelijk wat zwaar gevallen. Zo waren Bertus Bolhuis en Piet Tamminga niet van de partij naast de Oldstars die al wat langer uit de running zijn en om wat voor reden dan ook. Maar toch zaten er weer 23 ‘patiënten’ klaar, Nanno houdt van duidelijkheid, toen het bekende fluitsignaal had geklonken. Al snel ging het over de intensiteit van de trainingen en nam de ‘Tadic van Bedum, in de volksmond ook wel Jan Gast genoemd, het woord. Jan vond dat er wat meer rekening met de ouderen onder ons gehouden moest worden. Want in Jan zijn beleving was er een leeftijdsverschil van zeker 20 jaar tussen de jongere garde en de ‘club van Jan’. Persoonlijk had ik Jan jonger ingeschaald, dus dat compliment mag hij in zijn zak van zijn trainingsbroek steken. Waar Dusan Tadic in Amsterdam drie uur met Erik ten Hag in gesprek was over de intensiteit van de trainingen ging dit woensdagochtend gelukkig sneller. Nanno liet namelijk via zijn zaakwaarnemer weten dat er over de invulling van zijn trainingen altijd te praten valt. Waar ook over te praten viel was dat er in de week dat velen uitvliegen naar verre oorden op de dinsdag getraind gaat worden door de SV Bedum Oldstars. Weliswaar in afgeslankte vorm maar dat mag de pret niet drukken. Ook met een selectie van twaalf spelers valt er prima te trainen. Een training waarop de ‘IJsbreker uit Oost-Groningen’, Hans Drenth, niet aanwezig zal zijn. Iets wat ook geldt voor de eerste drie trainingen in november. Want naast voetballer doet Hans als keurmeester iets in vogels. Ik heb geen idee wat ik mij daar bij moet voorstellen maar het zal niet zijn dat hij moet kijken of er een parkiet of een dikke zwarte kraai in een hok zit. Maar Hans is dus even weg van het heilige gras van Bedum want de roep van ‘the Birds’ blijkt sterker dan de geur van de nepmat van Bedum. Na de praatsessie gingen we naar het veld voor de minuten zonder maar de meeste minuten met bal. Na de oefeningen die er bij horen maar ik verder niet noem waren daar een prima pass/trapvorm plus een 4-2-spel die werd gevolgd door een 3:3-partij-vorm. Dat laatste is altijd leuk en ook nog eens lekker intensief al dacht Jan ‘Tadic’ Gast daar misschien wat anders over. Na dit gebeuren was het tijd voor de partijvormen. Duidelijk werd dat er twee gespeelt gingen worden en waarbij de eerste eentje was met een hoofdrol voor de bijna ex-‘el presidente’ Martin Broekmans. Nog een aantal weken en Martin zal voorzitter af zijn en of het daardoor kwam weet ik niet maar we wisten onze eerste pot, met drie goals van de man die Willem Holleeder zijn scooter gekocht heeft, keurig te winnen. De tweede wedstrijd was andere koek want het liep niet meer bij ons. En dat lag aan Martin, althans dat vond Bram en ik was het daar mee eens. Want opeens speelden we met een man minder omdat ‘el presidente’ nog aan het nagenieten was van zijn drie goals. Dat moet je tegen een team met o.a. Jacob Venema, Cor Smid en Wessel Hoekzema in de gelederen niet doen. Dan wordt je namelijk tot op het bot afgezaagd. Daardoor ging onze tweede partij verloren en was het even later tijd voor het opruimen van de pionnen, hoedjes en ballen. Alle ballen waren er deze keer en dat was knap want een week eerder ging Nanno met twaalf naar het veld en kwam met dertien terug en wat in het kader van de actie, met ballen maak je ballen’, die dit jaar gelijk viel met de week van de in sommige gevallen vergeten scheidsrechter, een geslaagde actie was. Zo werd het weer een leuke training voor een groot aantal Oldstars die in tegenstelling tot elders in de provincie hun ‘terrible twentys’ gelukkig niet op de klanken van muziek hoefden te doen. Want alleen ‘terrible twentys’ zijn al erg genoeg.