Reacties KNVB verdienen een antwoord

Op mijn artikel http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/12739-jan-dirk-van-der-zee-wordt-heet-van-zijn-jeugdraad.html kwamen uiteraard reacties. Reacties die er ook vanuit de KNVB kwamen en waar ik natuurlijk wel een antwoord op wil geven.Ik heb dit antwoord een paar keer gelezen maar ik denk persoonlijk niet dat hier iemand voor naar een trainingsveld komt om een jeugdteam te gaan trainen. Want in de praktijk werkt het vaak zo dat de jeugdtrainer op het trainingsveld bezig is en er vaak weinig tot geen belangstelling is voor wat daar precies gebeurt. Gevoelsmatig denk ik dat men bij metname kleine verenigingen blij is dat er iemand is die zo vriendelijk wil zijn om een training te verzorgen. En wanneer je, zoals vanmorgen, even een aantal clubsites langsgaat dan kom je al snel tot de conclusie dat er bij vooral de kleine verenigingen geen continuïteit is qua trainers. Er zijn zelfs verenigingen die hun teams doordeweeks laten trainen door een voetbalschool. Een voetbalschool die niet op alle zaterdagen present zal zijn om te kijken wat de vorderingen van het team zijn. Kortom het opleiden voor wat zou je dan denken. Een praktijkvoorbeeld uit 1989 is wat dat betreft mooi om te noemen. In het voorjaar van dat jaar werd ik door de helaas veel te vroeg overleden Albert Nauta benaderd of ik er voor voelde om de JVT (Jeugd Voetbal Trainer )-cursus te volgen. Een cursus die, inclusief de reiskosten, door Zeester werd betaald. De enige voorwaarde was dat ik als dames/jeugdtrainer na het afronden van de cursus nog twee seizoenen aan Zeester verbonden bleef waar ik, toen nog, 2000 gulden op jaarbasis voor kreeg. Een bedrag wat inclusief reiskosten was en waar ik in totaal minimaal tien uur per week voor op het trainingsveld stond en op zaterdag ook in Zoutkamp aanwezig was om de teams in actie te zien die ik doordeweeks trainde. En daarnaast was ik die dag als coach van het damesteam actief. Ik vond dat bedrag ruim voldoende wat ik toen kreeg maar weet zeker dat er veel trainers zijn die daar de deur niet voor uit waren gegaan en dat ook nu niet zullen doen. Zo zag ik gisteren het bericht dat VAKO uit Vries nog steeds op zoek is naar een trainer voor zijn O- 19-team. Iets wat in augustus al speelde toen ik daar voor een interview op het complex aanwezig was. Een complex om je vingers bij af te likken, een gerenommeerde club ook maar er is geen trainer die heeft gereageerd op oproepen. En wanneer we even verder kijken weet ik ook op het Hogeland wel een paar verenigingen waar de grassprieten eerder rood of blauw worden dan dat ze voor al hun teams een trainer met kennis van zaken voor de groep hebben staan. Want noem de term ‘praatje-plaatje-daadje of van de ‘wind af praten’ en er zijn velen die niet weten waar je het over hebt. Wat dat betreft ben ik het met Ab van der Velde eens, opleiden zou van binnenuit mooi zijn maar vooral bij een kleine vereniging komt het vaak al op dezelfde personen neer. Personen die vaak geen zin hebben om ook nog eens een trainerscursus te volgen zoals de vroegere JVT waar ik eerlijk gezegd niet van durf te zeggen of die nog wel wordt gegeven. Dus met dhr, Ab van der Velde ben ik het sommige punten weleens maar helaas is dat voor de kleine vereniging niet een maar meerdere bruggen te ver. En dat zorgt op termijn voor een verdere verschraling van het amateurvoetbal binnen de kleinere verenigingen die het steeds meer moeten afleggen tegen verenigingen met rond of over de duizend leden en een juist kader.De volgende reactie was van dhr. Otto Kooi die als verenigingsadviseur aan de KNVB verbonden is en o.a. de provincie Groningen in zijn pakket heeft:Met de opmerking van dhr Otto Kooi ben ik het zeker eens maar wanneer ik naar de verenigingen in bijvoorbeeld De Gemeente De Marne kijk dan zijn daar de door mij apart gepelde punten van de jeugdraad eigenlijk niet op van toepassing. En dan bedoel ik vooral de ontwikkeling van de teams in de bovenbouw van de vijf verenigingen. Alle vijf verenigingen Eenrum, Kloosterburen, FC LEO, VVSV’09 en Zeester, hebben geen O- 19/team. Maar SAMEN zouden ze die wel hebben en ook nog een prima selectie ook. Een selectie die absoluut niet in de tweede klasse zou hoeven spelen. Maar dan zal er wel geïnvesteerd, niet alleen tijd maar ook geld voor een juist kader, moeten worden in een dergelijk ‘project’. Een project met als doel dat de betere spelers met ambitie niet naar elders vertrekken omdat daar wel op niveau gespeeld en getraind wordt. Ik weet uit betrouwbare bron dat er personen zijn die zich binnen nu nog De Marne wel voor willen inzetten en waarbij een rol van de KNVB uiteraard welkom zou zijn. En het mooie aan dat project zou zijn dat een van de punten van de jeugdraad, geen vaders of moeders in de ‘technische staf’, dan wel zou kunnen maar wat bij de kleine vereniging, maar ook bij de grotere, absoluut een utopie is en ook zal blijven.