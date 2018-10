Jan Dirk van der Zee wordt ‘heet’ van zijn jeugdraad

-Zorg voor een goede trainer voor elk team en leg de focus op lager spelende elftallen, zodat zij zich niet achtergesteld voelen.-Accepteer geen trainers met een zoon of dochter in het team: ‘dat werkt niet positief voor de sfeer in de groep’.-Deel teams in op basis van motivatie en interesse, omdat niet alle spelers op een hoog niveau willen spelen.-Hanteer andere teamnamen, want ‘het is niet leuk om te zeggen dat je in het zevende voetbalt’De bovenstaande opmerkingen zijn nog maar vier punten die de nieuw opgerichte jeugdraad van de KNVB naar voren heeft gebracht. Punten waar Jan Dirk van der Zee, zo viel in zijn column te lezen, helemaal ‘heet’ van werd. Punten waar iemand die al een groot aantal jaren op natuurgras en sinds ruim een jaar ook op nepgras rondloopt anders over denkt. Wanneer we het eerste punt nemen, zorg voor een goede trainer voor elk team, dat wil iedereen wel. Er is geen vereniging die niet over het juiste kader wil beschikken. Maar tussen willen en kunnen zit wel een groot verschil. Want een goede trainer voor een jeugdteam kost wel centjes. En dan bedoel ik niet het nep geld wat in het kader van, Sint en Piet komen binnenkort weer binnen varen, al weer in de winkels ligt. Dan bedoel ik serieus geld want een trainer met de juiste papieren komt niet voor niks. Maar, en even in alle eerlijkheid, er komt natuurlijk geen sterveling opdraven wanneer er een trainer voor de O-11/3 gevraagd wordt. Een O-11/1 zal nog gaan maar veel gekker moet het ook niet worden. Dus wordt er al snel naar een vader, of moeder, gekeken waar het gaat om leider te spelen en trainingen te verzorgen. Maar dat laatste is iets wat de jeugdraad niet wil. Geen trainers met een zoon of dochter in het team want dat werkt niet positief voor de sfeer in de groep. Uit eigen ervaring weet ik dat dit lulkoek is. Het is namelijk precies zoals je daar zelf mee omgaat. Iedereen gelijk behandelen is dan het motto. Waarbij het duidelijk is dat je jouw zoon of dochter geen vaste aanvoerder van het team maakt. ‘Deel teams in op basis van motivatie en interesse, omdat niet alle spelers op een hoog niveau willen spelen’ was een volgend punt. Volgens mij gebeurt dat al sinds het ontstaan van het jeugdvoetbal. Wanneer er ruimte was dan werden er twee of meerdere teams in een leeftijdscategorie gevormd. Maar bij een kleine vereniging, die waarschijnlijk niet in de jeugdraad zijn vertegenwoordigd, werkt dat anders. Daar kan het kaf niet van het koren gescheiden worden. Daar moet goed, slecht en wel of niet gemotiveerd in een team spelen en met alle gevolgen van dien. Maar daar werd dus in het overleg even niet aan gedacht zo bleek wel uit de column van de directeur amateurvoetbal. Het volgende punt was helemaal een giller. Want de jeugdraad wilde liever niet meer in het zevende spelen. Dat is namelijk niet leuk, in het zevende spelen. Dus dan wordt het dus O- 11/Gebakje of O- 11/winterwortel of zullen ze dan A,B,C of D achter hun team willen zien staan. Allemaal vragen waar in de column van Jan Dirk over te lezen viel en waar de directeur wel heel erg heet/enthousiast over was. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet ben. Want was er nu niet binnen de organisatie van de KNVB iemand die deze kids kon vertellen dat de punten die ze noemden niet uitvoerbaar of een lachertje waren. Van de honderd jeugdteams worden er minimaal tachtig door een niet gediplomeerde trainer begeleidt. Daarvan is zeker tachtig procent een goedwillende ouder die zich via het fenomeen VTON of met behulp van ‘Rinus’ het trainersvak eigen moet maken. Maar dat wil de jeugdraad dus niet meer en dat is weer een opmerking waar Jan Dirk van der Zee ‘heet’ van wordt maar waar ik van denk, Jan Dirk en jeugdraad, slaap zachtjes verder en bemoei je maar niet teveel met zaken waar je geen verstand van hebt.