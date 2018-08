Ik had mijn een sigaretje rokende vader een abonnement op Fox gegeven.

Mijn epistel http://wqd.nl/ZiHY over alcohol en hapjes in de bestuurskamer en het gezonder maken van de sportcomplexen hield de gemoederen wel bezig. Want voor en tegenstanders van de plannen van de KNVB, in samenwerking met de clubs, spaarden elkaar niet.In de laatste column van Jan Dirk van der Zee over de elf punten die de KNVB dit seizoen was punt 10 het stoppen met roken op de voetbalvelden, gezonde kantines en meer bewegen. De woorden van de directeur waren , het is de wereld op z’n kop; roken langs de lijn. Daarom zetten we dit seizoen in op rookvrije clubs en gaan samen met verenigingen kijken hoe ze dat kunnen doen. Datzelfde geldt voor de gezonde keuken in de kantine en de bijdrage die het voetbal kan leveren aan meer beweging voor iedereen.”. In mijn epistel betrok ik daar vervolgens de bestuurskamer bij en wat voor wat reacties zorgde van personen die het niet met mij eens waren. Geen bestuursleden maar wel uit de wereld van de scheidsrechters. Stevige reacties waar ik prima mee uit de voeten kan omdat ik ondanks mijn bijna 15 ingeleverde kilo’s volgens Martine nog breed genoeg ben om die kritieken te dragen. Maar er waren ook andere meningen zoals deze en die ik mocht publiceren,Duidelijke woorden die je vaker hoort en wat haaks staan op wat de bond wil. Wat men wil is dat alle rokers buiten de complexen roken, we moeten in de kantine bij voorkeur een broodje radijs, een bakje wortelfriet of een kopje pompoensoep eten en vooral gezond drinken. Maar achter de grote zware deur tellen andere wetten. Want daar moeten bestuurders, en de entourage er omheen, kunnen genieten waar men van vind dat dit in een kantine beter niet verkocht kan worden. Dat is vreemd want om een voorbeeld te geven, je kind vraagt een snoepje en het antwoord is nee. Maar vervolgens eet je zelf de zak leeg. Dat klopt ook niet. Maar misschien hoopt de KNVB wel dat door dit soort acties er verenigingen zijn die het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Iets wat je wel zou denken wanneer je het onderstaande leest en wat ik naar aanleiding van mijn artikel binnen kreeg en mocht gebruiken. ‘Woorden van een bobo binnen het amateurvoetbal die zich zou moeten schamen. Een bobo ook die even later met de smoes kwam dat hij het niet zo bedoelde. Ook een van de bobo’s die met de clubs gaat regelen dat er op sportcomplexen niet meer gerookt wordt maar die wel gewoon aanschuift voor een eventuele alcoholische versnapering en bijbehorende snack. Maar je zal bestuurslid binnen een club zijn en je moet tegen een bejaarde man van in de tachtig zeggen dat hij zijn sigaartje uit moet doen. Een bejaarde man die bij een duel met ‘vijftien toeschouwers en een verdwaalde lama’ ook al niet meer met zijn rug tegen het hek mag leunen. De KNVB roept krampachtig, het voetballen is van iedereen. Maar als mijn vader nog had geleefd zou ik hebben gezegd, Pa blijf maar lekker thuis en je krijgt een abonnement op Fox. Kun jij lekker leunen en voetbal kijken wat jij wil en raken assistent-scheidsrechters niet in de war de vele dampen van je sigaret.