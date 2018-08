Rentree van Bertus en Piet en laatste training Irangangers bij SV Bedum Oldstars

Woensdag 22 augustus stond voor de Walking Footballers van SV Bedum in het teken van de tweede training van het seizoen, de rentree van Piet Tamminga en Bertus Bolhuis en de reis van een aantal teamgenoten naar Iran.Woensdagmorgen was het helemaal prettig dat ik een vroege vogel ben want ik werd al om half negen in Bedum verwacht. Dit om alles even door te nemen hoe we de berichtgeving vanuit Iran in Nederland naar buiten gaan publiceren en waar ik met www.puurvoetbalonline.nl een rol in ga spelen. Maar voordat het eerste nieuws uit Iran gaat komen moest er nog wel even besproken hoe, en met welke frequentie, we het nieuws uit Iran gaan brengen. Al snel werd duidelijk dat de mannen op donderdag 30 augustus het eerste nieuws gaan sturen en wat dan op 31 augustus voor 12 uur in de ochtend op Puurvoetbalonline zal staan. Na dit, voor mij althans, kort overleg was het de hoogste tijd om mij te melden bij assistent-trainer Johan Kuiters omdat Nanno nog steeds in het zwembad van Engelbert zijn activiteiten heeft. Johan was dus op tijd en wat ook gold voor Bertus Bolhuis. Bertus was meer dan een jaar uit de roulatie geweest maar had eindelijk weer groen licht gekregen van de doctoren om het weer te proberen. Iets wat ook gold voor Piet Tamminga want ook Piet was na tijden van afwezigheid weer van de partij. Maar helaas hadden ook de SV Bedum Oldstars last van de ‘ziekte’ waar steeds meer team door geteisterd worden. Want er waren deze keer aardig wat teamgenoten die i.v.m. vakantieperikelen afwezig waren. Maar gelukkig waren er toch nog 21 spelers die eerst nog even samen kwamen in het massagehok, de kantine was helaas nog niet open en wat ik persoonlijk wel een gemis vind omdat een kopje koffie en na afloop een gezond drankje toch wel prettig is. En helemaal in een tijdperk van niet meer mogen roken langs de lijn omdat vlaggenzwaaiers, in de volksmond ook wel assistent-scheidsrechters genoemd, anders verkeerde lucht inademen en kinderen een verkeerd voorbeeld hebben, is het qua gezondheid wel even prettig dat je na een gedane inspanning de inwendige mens weer even kunt versterken. Bij het opkomen van het veld was de temperatuur al behoorlijk gestegen en wat mij al snel deed beseffen dat ik deze morgen een foute keuze had gemaakt. De buitentemperatuur, gevoegd bij de warmte wat nepgras oplevert, zorgde dat ik al snel ‘moeie poten’ kreeg en wat er voor zorgde dat ik het nu zeker weet. Bij temperaturen van 25 graden of meer train ik niet weer op nepgras. Dan kies ik er voor om mij rond 07.00 uur in Ezinge een kilometer of negen versneld voort te bewegen, in de wandelgangen ook wel joggen genoemd. Maar ondanks dat het allemaal wat moeizaam ging was de training weer prima in elkaar gezet door Johan waarbij vooral het positiespel 5:5 zeer in de smaak viel. Na dit mooie maar intensieve onderdeel volgden er deze keer twee partijtjes onder het toeziend oog van onze vaste supporters die deze keer werd aangevuld met de ‘Bomber van Bedum-fanclub. Want uit Middelstum waren apart voor Tonnie dochter Johanna en kleinzoon Nick naar Bedum komen fietsen. Dat snapte ik wel want Nick wou natuurlijk een keer met eigen ogen zien of al die stoere verhalen van opa ,dat hij alle woensdagen topscoorder bij de Oldstars was, wel klopten. Maar de aankomende doelman voor het eerste elftal van Middelstum, duurt nog een paar jaar maar dat even terzijde, werd op zijn wenken bediend want opa Tonnie was zo scherp als een mes. Dat was niet alleen leuk voor Nick maar ook voor team Iran dat nu zeker weet dat hun doelpuntenmachine in een geweldige vorm verkeert. Wat dat betreft moet ik Bram, die de correspondentie vanuit Iran naar Ezinge verzorgt , verzoeken om Tonnie niet teveel in het zonnetje te zetten . Dit omdat de concurrentie ook niet slaapt en wij het het niet moeten beleven dat zaakwaarnemer Mino Raiola onze Bomber aan Winsum, Garmerwolde of de FC Groningen Oldstars verkoopt. Zo kwam er weer een einde aan een mooie training waar ook nog even mijn epistel over een gezonde bestuurskamer aan de orde kwam. Velen waren het met mij eens dat wanneer je praat over gezondere complexen je bij de kern moet beginnen. Dat betekent dus geen alcohol en vette snacks meer in de bestuurskamers. Een epistel wat vooral in scheidsrechterland het nodige stof deed opwaaien en waarbij ik er niet helemaal goed afkwam. Maar aan dat laatste ben ik sinds ik mijn website Puurvoetbalonline online al aardig aan gewend geraakt maar wat niet geldt voor het spelen bij 25 graden op nepgras. Want dat went nooit en ga ik ook niet meer doen.