Drank maakt ook in bestuurskamers meer kapot dan je lief is.

Met regelmaat wordt je mening over een bepaald onderwerp gevraagd en volgt direct de vraag of je daar iets voor je site, www.puurvoetbalonline.nl , over wilt schrijven. Soms lukt dat niet door tijdgebrek of kan het zijn dat het onderwerp je toch wat minder bezig houdt. Maar dat was waar het gaat over het onderstaande onderwerp toch even anders.Dit weekend hadden we weer het ‘nieuws’ rond het geval Dave Roelvink die met een slok op als een dwaze rondreed en vervolgens vond dat de politie te hard was opgetreden. Daar hebben we natuurlijk allemaal een mening over wat ook geldt voor alcoholgebruik in kantines en bestuurskamers. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat betreft het drankgebruik in kantines mij wel een beeld kan vormen, ben tenslotte voetballer geweest, maar richting een bestuurskamer minder. Dan moet ik echt afgaan op verhalen van mensen die vreemde toestanden hebben meegemaakt. Arbiters die met een slok op achter het stuur kruipen, bestuursleden die dat eveneens doen en dan zijn er nog die op Facebook verkondigen dat ze, na afloop van een wedstrijd of toernooi te hebben gefloten, bijna kruipend naar huis moeten. In een tijdperk dat er steeds meer rookvrije sportcomplexen moeten komen, zodat ‘onze ‘ kinderen niet blootgesteld worden aan een overdaad aan sigarettenrook is dat vreemd. Drank maakt meer kapot dan je lief is was ooit een ‘strijdkreet’ van naar ik meen Veilig Verkeer Nederland. Ik ga mijn tiende seizoen in als verslaggever voor de Ommelander Courant maar de keren dat ik na afloop in een bestuurskamer ben geweest zijn op de vingers van een hand te tellen. Ik heb gewoon niks met dat hypocriet gedoe na afloop van een wedstrijd en wil ook niet begrijpen waarom bestuursleden niet hun eigen consumpties kunnen betalen. Precies eender dan dat ik het vreemd vindt wanneer een arbiter op een balletje mayo en bijbehorende consumptie getrakteerd moet worden waarbij er zijn die niet schromen om vervolgens een alcoholische versnapering naar binnen te gooien. Vandaag hoorde ik het verhaal dat er clubs zijn waar er in de bestuurskamer geen alcohol geschonken wordt omdat de bestuurskamer door de vereniging als een werkplek wordt gezien. Wie bier wil drinken gaat maar naar de kantine wordt daar gezegd en zo is het precies. Bestuursleden, scheidsrechters, maar ook de pers, hebben allemaal een voorbeeldfunctie wordt er vaak gezegd en wat ook zo is. Dus wat betreft zou het niet moeilijk zijn om alcohol buiten de deuren van de bestuurskamers te houden. Men heeft allemaal de mond vol over gezonder eten in de kantine en niet meer roken op de sportcomplexen. Maar het voorkomen van zuippartijen, die vervolgens voor domme discussies zorgen, in bestuurskamers is iets waar men niet, of in ieder geval te weinig, over wenst na te denken.